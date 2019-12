Carmen Sarahí defiende participación de Belinda y Yahir en musical

La actriz mexicana Carmen Sarahí consideró que la participación de Belinda y Yahir en la última temporada de Hoy no me puedo levantar, dará frescura al montaje, pues ambos tienen experiencia sobre el escenario.

“Soy una persona que cree que todos aportamos algo y me gustará descubrir qué es lo que van a darle a la historia, son grandes estrellas y no por nada están donde están”, expresó la actriz, quien formó parte de la obra musical en 2014 con los personajes de “María”, “Malena” y “Ana”, éste último que encarnará para la temporada a estrenarse a finales de enero de 2020.

Carmen platicó sobre lo sorpresivo que resultó volver a integrarse al elenco de la obra, pues en 2014, luego de su participación en el doblaje de la cinta animada Frozen fue invitada al musical, y ahora se repite la historia después del estreno de Frozen 2.

“Coincide justo que sale la segunda película y también viene la última temporada de la obra. No me lo esperaba, es una obra a la que le tengo mucho amor, la música de Mecano me fascina y no me canso de escuchar los temas del musical”, destacó la actriz, quien formó parte de la puesta en escena hasta 2015, cuando terminó una de sus temporadas.

“Me encantan los arreglos y la forma en qué acomodaron la historia, ‘Ana’ es un personaje al que le tengo especial cariño, en 2014 también personifiqué a ‘María’ pero sin duda mi personaje consentido es ‘Ana’ porque, aunque es un papel pequeño y tiene pocas escenas, es importante en la obra”.

Carmen Sarahí se dijo feliz de poder interpretar los temas Quédate en Madrid, El fallo positivo y el arreglo de Eugenio Salvador Dalí mezclado con el tema Laika.

Carmen compartió que la respuesta del público es maravillosa: “He recibido una cantidad impresionante de mensajes de gente que está impactada con esta historia, de cómo le dieron profundidad a los personajes y a la música.

“De pronto sí tuve miedo, pensé que a lo mejor me gustaba la secuela porque era parte del equipo, pero no, en general los mensajes han sido de gente que está muy sorprendida y satisfecha con la segunda entrega”, expresó la actriz, quien también platicó que sus hijas ya tuvieron la oportunidad de ver el trabajo de doblaje que realiza en las cintas animadas.