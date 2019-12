Estrategia de seguridad federal, un fracaso: Marcelo Torres

El presidente de la Junta de Gobierno del Congreso de Coahuila, Marcelo Torres, afirmó que la estrategia de seguridad que ha ejecutado el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha sido hasta el momento "un fracaso".

Torres Cofiño se refirió a lo ocurrido durante el domingo 1 de diciembre, día que ha quedado marcado como el más violento de la historia reciente, esto al registrarse a nivel nacional un nuevo récord de muertes violentas, con 127 casos, situación que según el legislador se deriva de una estrategia equivocada de ataque al crimen organizado y la "falta de un estado de derecho".

Criticó además los recortes que se anunciaron de cara a 2020 en materia de seguridad para los estados y municipios, los cuales calificó de "incomprensibles".

"Son las cosas que no entendemos, cuando el mismo presidente sabe que el principal problema que tenemos es la inseguridad, es donde más debemos de invertir, principalmente en tecnología y en capacitación, es fundamental el que no creemos estas falsas expectativas de que en México no está pasando nada, este 2019 está registrado como el año más violento de la historia, por tanto la estrategia del combate a la seguridad ha sido un total fracaso".

También dijo no estar de acuerdo con los propios comentarios del López Obrador, quien afirmó que a pesar de los hechos violentos en el país existen "avances".

"Pues nada más en su imaginario, será en su mundo de fantasía en el que vive el presidente, que venga y que vea la realidad, ahí están los números y son los números oficiales del propio Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública... es incomprensible lo que está haciendo el presidente", reclamó Marcelo Torres Cofiño.