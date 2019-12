Natasha Dupeyrón da el sí a su pareja Yago Muñoz

La actriz Natasha Dupeyrón está muy enamorada y le dio el sí a su novio Yago Muñoz.

A través de su cuenta de Instagram, Dupeyrón compartió lo feliz y enamorada que se siente por su próxima boda, ya que ella y Yago se comprometieron a principio de año.

A pesar de que la actriz es muy discreta en su vida personal, en esta ocasión quiso compartir con sus seguidores algo tan importante en su vida como lo es el matrimonio.

Natasha Dupeyrón y Yago Muñoz, un joven director, actor y músico mexicano de 29 años, se conocen desde hace más de 10 años.

Yago ha participado en telenovelas de Televisa como Verano de amor y Miss XV, donde compartió elenco con Natasha.

Dupeyrón ha participado en varios proyectos de Televisa como Qué pobres tan ricos y Miss XV.

Junto a una romántica fotografía, la actriz escribió:

"YES YES YES MI FUTURO ESPOSOU. No suelo compartir nada de mi vida privada, prefiero ser discreta con mis cosas, pero quiero compartir con ustedes un poco de este momento tan lindo que estoy viviendo junto a Yago. Nos comprometimos a principio de año y bueno acá estamos planeando una boda pequeñita y muy amorosa. No sé qué vaya a pasar, sólo sé que estar juntos nos hace bien y por eso queremos no soltarnos. AIM SO FOKIN JAPI QUE VOY A EXPLOTAR!!!!", se lee.

Yago también posteó una serie de fotografías y escribió:

"Natasha y yo somos mejores amigos hace más de diez años, es difícil expresar en palabras la plenitud que se siente al darte cuenta que esa misma persona que siempre estuvo ahí, a pesar de los pesares, ahora será tu esposa. Sigamos recorriendo el camino juntos!!".