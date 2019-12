Osorio Chong critica estrategia del Gobierno federal

El senador Miguel Ángel Osorio Chong criticó la estrategia de seguridad del Gobierno federal. La comparó con la reacción del Gobierno de Coahuila que logró responder de forma adecuada a las agresiones de grupos armados en Villa Unión el pasado fin de semana.

Osorio Chong visitó la ciudad de Torreón este lunes con motivo del Segundo Informe de Gobierno de Miguel Ángel Riquelme, a quien reconoció por sus acciones durante sus primeros dos años del sexenio.

"Creo que el rechazo contundente que hizo el gobernador de no volverles a permitir que regresen al estado es fuerte, suena fuerte y estoy seguro que así será... Desde un principio yo no he coincidido (con la estrategia federal), yo creo que a los delincuentes hay que tratarlos como tal, hay que ir por ellos, ellos que han movido la tranquilidad, que han arrancado vidas, que han arrancado el patrimonio de familias enteras, pues yo creo que hay que ir por ellos", declaró.

El senador afirmó que respeta la política del presidente Andrés Manuel López Obrador de dar "abrazos, no balazos", pero consideró que debe emplearse toda la fuerza del estado de derecho contra los delincuentes.

Se refirió al estado de Coahuila como un punto "estratégico" en materia de seguridad, no solamente por su cercanía con los Estados Unidos, sino porque precisamente Coahuila se ha vuelto un parámetro para saber si existe o no, estabilidad en el norte del país.

"Yo creo que el ejemplo que pone el gobernador, (Riquelme) y que se refleja luego luego en Durango, se refleja en otras entidades es algo que, sin lugar a dudas se debe preservar, que nadie debe ni desdeñar, ni de hacer a un lado y sí acudir al ejemplo que tienen en el gobernador del Estado de Coahuila", manifestó.

Señaló además que las cifras en materia de violencia son "claras", por lo que pidió una estrategia para todos los mexicanos.

"Hay cifras que no se han podido revertir, hay dificultades enormes, ojalá (López Obrador) se pueda abrir a las otras voces... Hoy les decimos que estamos listos para hacer un frente general, un frente nacional, a un tema que nos incumbe a todos".