Carlos Cuevas y 'Coque' Muñiz se juntan por amor a México

Una noche llena de nostalgia y mucho talento vivirán hoy los laguneros en el Teatro Nazas, a las 20:30 horas, en la presentación del espectáculo Juntos por amor a México, donde participan Mocedades, Jorge Muñiz y Carlos Cuevas.

Los cantantes mexicanos hablaron con este diario sobre su presentación de hoy y sus planes para el 2020.

Sobre cómo surgió Juntos por amor a México, Carlos Cuevas indicó: "Yo tuve la oportunidad de colaborar con Mocedades en su nuevo disco con las canciones Andariego y La nueva España, ambas con mariachi, y de ahí, como yo los conocí en España, me invitaron a su gira en México que es ésta y a 'Coque' lo invitó el productor, y en el show cada quien hace su rutina y al final nos juntamos todos a cantar".

El cantante de boleros expresó que el recibimiento del público ha sido increíble, "pues nos han recibido muy bien a tres artistas ya consolidados que tenemos la fortuna de trabajar juntos ahora, Mocedades que es un icono en la balada internacional, el 'Coque' como baladista y yo como bolerista".

La gira concluirá el 18 de diciembre y después de Torreón estarán en Guadalajara, Morelia, Monterrey, Toluca y Ciudad de México.

Tras concluir Juntos por amor a México, Cuevas continuará sus presentaciones en solitario y cerrará el año en Veracruz.

"El 13 de enero me presento en el palenque de León, y tengo otras fechas más, en Acapulco, Uruapan, ya tengo la agenda llena hasta mayo, primero Dios, además tengo la invitación de Mocedades para irme de gira con ellos, eso sería en abril".

Sobre su relación con su hermana Aída Cuevas, dice que todo sigue igual, sin nada de novedades.

Lo que también sigue igual es el bolero, donde al parecer de Carlos hacen faltan más exponentes.

"Faltan más exponentes del bolero, yo he visto pasar muchos géneros y el bolero ahí está, sólo que falta más exponentes, porque a la gente sí le gusta, esta año yo he realizado 220 fechas entre México y España".

Y es que a decir de Carlos el 2019 fue excelente, pues tuvo mucho trabajo. "Yo estoy muy agradecido con Dios por estar vigente y con mucho trabajo".

Para concluir, Carlos se mostró muy emocionado por regresar a la región, pues dijo: "he ido a todas partes de la Comarca Lagunera, he tenido la suerte de visitarlos y la gente es muy amable conmigo, es muy romántica y goza del bolero, de la buena música, no conozco muchos lugares más que el centro, pero su comida es deliciosa, la carne sobre todo, así que los espero hoy en el concierto".

Por su parte, Jorge Muñiz también se mostró muy feliz de regresar a tierras laguneras, donde aseguró que tiene grandes amigos y donde ha vivido grandes experiencias. "Yo tengo años yendo a La Laguna, tengo grandes anécdotas allá, hasta tuve una novia de allá, así que siempre me la he pasado padrísimo, así que cuando voy ya sé a dónde llegar a comer".

Sobre el show de hoy comentó que: "Yo tenía mucha expectativa de este concierto, con la compilación de estas tres historias musicales, con Carlitos ya he trabajado varias veces, pero no sabía qué iba a pasar con Mocedades, pero me sorprendió el recibimiento de la gente, fue muy emocionante escuchar todos los éxitos, son 14 ciudades las que visitamos en menos de un mes y la verdad es algo muy padre".

Además de la gira, "Coque" se mantiene muy ocupado, pues acaba de filmar una película que podrá ver la luz en el 2020.

"Me dieron chanza estos días para hacer la gira y regreso en diciembre para terminar la cinta.

De chavo trabajé mucho en el cine de comedia, ya había hecho unas 14 ó 15 películas y tenía 20 años sin hacer cine y regresé con este proyecto donde soy parte de la historia principal, la hago de un papá que deja a sus hijos muy chavos y los vuelve a ver ya que son hombres, y tienen una gran tristeza por haberlos abandonado por la música, y ahora está muy arrepentido y quiere salvar lo que quedó".

La cinta narra la historia de una niña, que en compañía de su padre, busca a su abuelo, cuenta con las participaciones de Regina Blandón y Alfonso Dosal, con quien "Coque" ha hecho buena química.

"A Regina la conozco desde niña, es amiga de mi hija, y el otro chavo es muy talentoso, y regresar a esta forma de hacer cine, que es muy diferente a cuando yo lo hice, me tiene muy contento", recalcó Muñiz.

Otros de sus planes es lanzar en marzo su disco Azulejos 3, el cual será el último para la compañía Universal.

"Ahora lo haré yo solo, pues ya me acabé a todo el talento artístico", dijo entre risas.

Para "Coque" su familia es un pilar fundamental en la vida, por eso está muy agradecido por el buen momento profesional por el que pasa su hijo Axel, sobre su padre Marco Antonio Muñiz, aseguró que actualmente "está bien, él ahorita no quiere salir, dice que ya cumplió todo lo que tenía que cumplir, que lo dejen ver la tele y que no lo estén molestando y yo respeto lo que diga".

Sobre el cierre de año recalcó que ha sido un año difícil, "ha sido como un subibaja, artísticamente hablando, porque terminó mi relación con Azteca, me trataron muy bien, estoy muy agradecido, fue una gran experiencia estar en otras filas, y aprendí que se tiene que empezar de nuevo, así que para febrero-marzo de este año todo se empezó a acomodar, rompimos el récord de presentaciones en el Lunario, con 15 fechas continuas y eso me dio mucho aire para seguir trabajando. Y para este 2020 espero mucha salud y voluntad porque con eso se hace todo".

"Coque" invitó a todos los laguneros a asistir al espectáculo y pasar una gran noche llena de buena música.

Para agendar

-Espectáculo: Juntos por amor a México.

-Participan: Mocedades, Jorge Muñiz y Carlos Cuevas.

-Lugar: Teatro Nazas.

-Fecha y horario: Hoy, 20:30 H