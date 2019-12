tips, tips, tips...

PANTALONES PARCHADOS

Cuando note que las rodillas de los pantalones de sus niños se están adelgazando tanto que teme que se rompan, corte unos parches del tamaño conveniente, pero en forma de animalitos o caras. Bórdeles luego los ojos, nariz y boca con hielos de colores y péguelos en los pantalones en su máquina, usando puntada de zigzag. Ellos se encantarán y usted les sacará partido a las prendas otro poco de tiempo.

Lavar es algo que todas tenemos que hacer, aunque unas con mayor frecuencia. Y blanquear las prendas parece ser la tarea más pesada. El blanqueador ayuda y no hay sino que llenar la lavadora de agua, agregar el detergente habitual y la ropa blanca sucia, dejando luego que trabaje la máquina tan sólo un par de minutos. Párela ahora y deje en remojo las prendas unas cuantas horas, por lo menos 4. Póngala a trabajar nuevamente y deje que funcione el resto del ciclo. Su ropa definitivamente saldrá más blanca. Haga una prueba y verá cuanto le agrada el resultado.

Con el corral de juego que ya no usa su niño porque ha crecido lo suficiente para no querer ni poder estar dentro de él, puede hacer un macetero, en donde le cabrán varias macetas con esas plantas favoritas que no quiere usted que estropeen sus animales domésticos. Así arregladas, podrá instalaras en un lugar que no esté a su alcance, dentro del corral en donde también estarán a salvo del que fue su dueño y que ahora ya no podrá entretenerse arrancando sus hojas.

En estos tiempos de internet, a quedado atrás eso de hacer invitaciones de manera más personal, pero déjeme le cuento que, acabo de recibir una invitación muy llamativa, toda hecha a mano y la describo a continuación por si alguna de mis lectoras quiere probar la idea cuando organice algún agasajo. Una simple tarjeta de 8 x 12 cm. Está pegada a un pedazo más grande de tela de percal con cuadros rojos, que forma una cenefa. La redacción está formada con palabras y grabados recortados de revistas y otro material impreso, pegados sobre la tarjeta blanca para describir el tipo de fiesta que se va a celebrar, que en este caso es "pizza". La información habitual acerca de la hora y fecha está escrita con tinta roja. Esta idea se puede usar para fiestas de cumpleaños, despedidas, etc. cambiando simplemente el proyecto de color y los recortes. Nada resulta más halagador que ser invitado por alguien que piensa en usted lo suficiente para hacerle la invitación con sus propias manos.

Las tarjetas que recibimos con motivos de alguna felicitación, ya sea de aniversario, Navidad, etc, pueden conservarse como agradable recuerdo de quienes nos parecían. Puede guardar algunas en álbumes, y otras puede usarlas para hacer todo tipo de trabajos de arte (manteles individuales, papel para notas, etc.). Una forma de usarlas es haciendo cubiertas para las macetas que necesiten un toque de belleza. Primero, use tantas como necesite, de acuerdo al tamaño de la maceta, recortando cuando sea necesario. Mida la altura y el ancho y haga un cálculo de cuántas requerirá. Después haga hoyos en la tarjeta, en la parte superior, marcando cuántos hoyos se necesitan. Enlace las tarjetas uniéndolas con listón de color y haga moños con pedazos de listón. Átelo alrededor de la maceta y tendrá una hermosa cubierta con recuerdos agradables.