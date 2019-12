Vamos bien en economía en Coahuila: GEL

Si bien en materia de economía Coahuila va bien, temas como feminicidio y violencia familiar deben atenderse de forma urgente en el estado, según el presidente de Canacintra Torreón y vocero del Grupo Empresarial de La Laguna (GEL), Carlos Braña Muñoz, lo anterior en relación al segundo año de gobierno de Miguel Ángel Riquelme Solís.

"En cuestión de economía lo vemos bien, no vemos algo que quede a deber, la verdad tenemos que entender que ha sido un año muy complicado, la economía no ha crecido, entonces es difícil, cuando a nivel nacional no crece no hay que esperar que se dé un 'bum'", comentó.

Los feminicidios registrados en la región, no ahuyentan las inversiones, aseguró Braña Muñoz, sin embargo son temas que deben tratarse por parte de la autoridad.

"Creo que ahí en el tema de feminicidios tenemos que trabajar fuerte, como Estado sería el tema, se tiene que trabajar también en el tema de prevención, la verdad es que en La Laguna el tema de violencia intrafamiliar, es tema importante que trabajar. No es que ahuyente inversiones pero son temas que preocupan, creo que la inversión va mucho de la mano en la cuestión de seguridad y en seguridad del estado está bien, estamos en cuarto lugar en percepción de seguridad a nivel nacional, entonces estamos bien", recalcó.

Para el año que entra, los empresarios tienen la esperanza de que sea un mejor año en tema económico. "Los avisos de inversión te dan esperanza de que el año que entra estará bien la cuestión económica a nivel estatal".

Y es que además se espera la llegada de tres empresas importantes. "Siempre va haber retos, esperamos que siga llegando inversión a la región porque si bien es cierto, se anunciaron tres empresas importantes que llegan pero siempre quieres que vengan más", dijo.

En el tema de seguridad, dijo que el hecho violento registrado en la comunidad de Villa Unión, pone en "foco amarillo" a la entidad cuyas afectaciones en materia de inversión aún se desconocen. El resto del país, aseguró que el resto del país se encuentra en "foco rojo".

"Está muy reciente, la verdad no vamos a saber cuánto va a afectar tan rápido, a nivel empresarial no podría decir, si creemos que preocupada obviamente, no sabemos el impacto. La verdad que en el tema de seguridad creo que es amarillo, creo que a nivel nacional el tema de seguridad está en rojo y aquí sucesos como Villa Unión, te pone el estado en amarillo".