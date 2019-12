'Han faltado obras relevantes', considera Luis Fernando Salazar

El senador por Coahuila, Luis Fernando Salazar, calificó con una nota negativa la gestión del alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, a quien acusó de estar centrando su labor en "cuestiones intrascendentes".

El legislador federal criticó que Zermeño haya apostado exclusivamente su labor en este 2019 a mejorar los servicios públicos, dejando de lado proyectos de gran escala.

"Yo creo que Jorge Zermeño es un ciudadano con buena opinión pública en general por parte de la ciudadanía, que tiene en lo general buenas intenciones... Han faltado obras relevantes, estamos para cosas grandes", declaró.

Salazar además dijo que ninguno de los proyectos anunciados por Jorge Zermeño ha sido "de relevancia", al señalar que se han limitado las inversiones municipales a situaciones que "no van más allá de tapar baches y medio limpiar la ciudad".

Se refirió a las críticas que ha realizado el alcalde Zermeño hacia el Gobierno federal durante su gestión, le pidió centrarse "en los temas de casa" en lugar de seguir con esos señalamientos.

"A mí me gustaría que empezaran a cuidar los temas de casa, los municipales. Yo he sido muy crítico en general con todos, pero me parece que Torreón no se puede limitar a satisfacer servicios públicos y 'chafa', de manera 'chafa'".

Dijo que, a pesar de los señalamientos que han realizado desde el Municipio de Torreón, la ciudad contará con recursos suficientes para cubrir sus necesidades en el próximo 2020, por lo que además sugirió que "no tendrán que estar gastando en Desarrollo Social, porque ya hay un Gobierno de la República que está sentando las bases para tener mejor salud, mejores condiciones de vivienda, etc", finalizó.

Desaprueba gestión