Se regularizan 17 % de los morosos en SP

Desde que se implementó el programa de incentivos en el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) en San Pedro, el 17 por ciento de los usuarios morosos se han regularizado y se espera cerrar el año con el 50 por ciento del total del padrón de contribuyentes al corriente.

Al inicio de la Administración, de los cerca de 25 mil usuarios, solo el 30 por ciento pagaba el servicio, manifestó el gerente del organismo, Fausto Zarate.

Recordó que en la primera etapa del programa se condonaban los recargos, hacían un pago del 10 por ciento de la deuda y el resto lo pagaban en hasta 18 meses, luego el consejo renovó la promoción, el cual seguirá vigente al cierre del año, donde igual se le descuenta los recargos, pero deben pagar el 30 por ciento de la deuda y el resto en 12 meses.

El funcionario indicó que además de la estrategia de regularización, se hace también una campaña de cortes para evitar que los usuarios morosos que se regularicen, dejen de pagar volviendo a acumular la deuda, como ocurría en administraciones anteriores.

"Lo hacemos así por que la verdad es que tenemos una cultura de no pago y al final de cuentas hemos tratado de hacer estas modificaciones debido a que hay más agua. Antes el pretexto era no pagar porque no había agua y hemos mejorado".

El gerente del Simas aseguró que a la fecha casi se cumple con el flujo de agua que marca la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento (CEAS), de 350 litros por segundo y se suministra algunos 310, cuando empezando el año se "inyectaba" a la red alrededor de 150 litros por segundo.

Explicó que la mejora del servicio obedece a la rehabilitación que ha hecho Presidencia Municipal en pozos y la red de agua y drenaje, y que por unos 15 años no se hizo, pues se estima que cerca del 60 por ciento del recurso del Fondo de Infraestructura que recibe la Administración se ha aplicado a ese rubro, que son al menos 30 millones de pesos.

"Había un olvido de muchos años y se ha mejorado la red de drenaje, ahora tenemos más agua y le meta es mejorar la distribución, para que llegue a comunidades que históricamente no tienen agua, aunque hay algunas que ya tienen ".

Mencionó que con los incentivos los ingresos mejoraron, pues oscilan en alrededor de 2.5 millones de pesos; el Municipio sigue otorgando el subsidio para el pago de electricidad que el mes anterior fue de 1.6 millones de pesos, pero como ya se sabe además de los gastos operativos, el organismo tiene deudas históricas con dependencias federales como CFE, Conagua, Seguro Social y Secretaria de Hacienda y Crédito Público, las cuales suman unos 100 millones de pesos y han ido abonado un poco, pero de seguir en esa política de cobro o corte, se espera cerrar la administración con al menos una recaudación del 70 por ciento.