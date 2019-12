Jesús de León reprueba administraciones de AMLO y Riquelme

El dirigente del Partido Acción Nacional (PAN) en Coahuila, Jesús de León Tello, reprobó tanto a la Administración federal de Andrés Manuel López Obrador como a la estatal que encabeza el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, quienes recientemente presentaron sus informes de gobierno.

"Lamentablemente vemos en el análisis del primer año que estamos peor con López Obrador por todos los rubros. Si analizamos el tema económico vemos una economía estancada en cero, cuando se prometió que se iba a crecer al 6 por ciento. Incluso en el Plan Nacional de Desarrollo hablaban del crecimiento del 4 por ciento, hoy vemos que es prácticamente del cero por ciento", manifestó.

Dijo que en el tema de infraestructura, el Gobierno le apuesta a tres o cuatro proyectos que dijo "no tienen ni pies ni cabeza", como lo son la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya y el Aeropuerto. "Esto ha generado una incertidumbre total en inversionistas", dijo el legislador.

Opinó que en el tema de seguridad, esta Administración federal ha sido de las más violentas de los últimos sexenios. "Se ha incrementado el tema de homicidios, se han incrementado los secuestros, prácticamente en todos los rubros, la violencia está desatada", recalcó.

Sobre el tema de los ahorros, comentó que se han aplicado mal. "Los están canalizando equivocadamente, a puros programas sociales clientelares que tampoco sacan de su circunstancia de pobreza a las familias, porque únicamente es regalar dinero. Sin un programa bien definido lo único que están haciendo es regalar dinero".

En cuanto al segundo año de gobierno de Riquelme Solís, De León Tello lo calificó como un gobierno "sin pies ni cabeza, que calla lo importante".

"Lo que el PRI de Riquelme no cuenta es que al día de hoy hemos pagado más de 28 mil millones de pesos a los servicios de la deuda y continuamos con una deuda de 37 mil millones de pesos", declaró.

Dijo que a dos años de su gobierno "no ha hecho absolutamente nada. No hay ni una sola declaración de un exfuncionario, no los han molestado ni con el pétalo de una rosa. Jorge Torres, exgobernador del estado, tuvo que ser detenido por el Gobierno federal y ser extraditado. No se tomaron la molestia ni siquiera de mandarlo a declarar. La Fiscalía del Estado pudo haber ido y solicitado que se quedar. Se han dedicado a solapar y proteger a los Moreira", señaló el dirigente panista, quien no descartó la idea de que los exgobernadores Humberto y Rubén pudieran aparecer nuevamente en las boletas de la próxima elección local.

De León Tello declaró además que este sexenio que encabeza Miguel Riquelme será gris, ante la falta de recursos propios. "Vemos a un gobernador tibio, que no reclama ni exige (al Gobierno federal), también vemos que no tiene recursos propios", comentó el dirigente panista.

