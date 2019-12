Definen fechas y horarios de semifinales

Quedaron definidas las fechas y los horarios de los partidos de semifinales del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX, en los que Monterrey recibirá mañana al Necaxa y el jueves, la escuadra de Morelia hará lo propio con el América.

El estadio de Rayados será el escenario en el que el cuadro que dirige el argentino Ricardo Antonio Mohamed buscará sacar ventaja en el duelo que sostendrá con los de Aguascalientes a partir de las 21:05 horas.

Para el jueves, los azulcremas visitarán la cancha del estadio Morelos, donde medirá fuerzas con los purépechas cuando las manecillas del reloj dicten las 20:30 horas.

A su vez, los de la Sultana del Norte pagarán el sábado la visita a los hidrocálidos en el duelo de vuelta que se desarrollará en el estadio Victoria a las 20:30 horas. Y el domingo, los dirigidos por Miguel Herrera le harán los honores a los Monarcas en el Estadio Azteca, duelo en el que el balón comenzará a rodar a las 18:30 horas.

Rodolfo Pizarro afirmó ayer que Rayados es fuerte candidato para levantar el trofeo de la Liga MX, para cumplir el deseo del entrenador de Tigres, Ricardo Ferretti, de que el trono se quede en la capital neoleonesa.

La "pandilla" goleó en casa 5-2 a Santos y luego fue a la cancha de Guerreros a igualar 1-1, y el marcador global de 6-3 lo pone como un rival temible en la ronda semifinal, donde enfrentará al Necaxa.

"Sabemos que somos uno de los candidatos fuertes a levantar el título. Esta fase (de cuartos de final) nos pone muy fuertes", dijo Pizarro a medios en entrevista improvisada fuera de las instalaciones del club.

Rayados disputará la semifinal esta semana, para luego emprender el vuelo el domingo a Catar para disputar el Mundial de Clubes de la FIFA. "Es clave irnos así, con el boleto en la final, para irnos motivados y solo pensando en Qatar", indicó el mediocampista.

Luego de la eliminación de Tigres, el "Tuca" Ferretti declaró el domingo que "si el título no se queda en Tigres, que lo gane Monterrey", con lo cual quebró el antagonismo deportivo entre ambos clubes, con tal que la corona no salga de la capital neolonesa, luego que los "felinos" no pudieron conseguir el bicampeonato.

"Ojalá se le cumplan sus deseos", respondió Pizarro, quien el domingo entró a jugar los últimos minutos del juego ante Guerreros y es lo único que lleva en esta liguilla, por lo cual tiene confianza en tener más tiempo ante Rayos, al decir que ya se siente bien físicamente al superar una lesión que lo aquejaba.