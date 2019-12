Que al 'Tuca' se le cumpla su deseo: Rodolfo Pizarro

Rodolfo Pizarro, volante de los Rayados, quiere cumplirle el deseo a Ricardo Ferretti, quien ayer domingo declaró que ve al rival regiomontano como el principal candidato para llevarse el título del Apertura 2019.

"Mi favorito es el Monterrey", dijo el brasileño. "No tengo por qué negarlo, no soy antirayado, al contario. Si el título no es para Tigres, que se quede con ellos, en nuestra ciudad, en nuestra gente".

Al enterarse de estas palabras, Pizarro respondió: "Ojalá que se le cumpla su deseo".

El atacante, quien se ha recuperado de una lesión en el tobillo, agregó que el poderío regiomontano beneficia para que el Monterrey clasifique a la final sobre el Necaxa, su rival para las semifinales, y esperar el resultado entre América y Morelia.

"Nos encantaría regresar (del Mundial de Clubes) para disputar el título del Apertura 2019", añadió el mexicano.

Si los Rayados clasifican a la final, los duelos se jugarían el 26 y 29 de este mes, ya que la participación en Qatar obliga a mover el calendario.