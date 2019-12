José José recibe homenaje con programa diario de radiodifusora

La estación de radio Mil AM rinde homenaje al cantante José José a través de un programa especial que se transmitirá de lunes a domingo, mediante su frecuencia en amplitud modulada.

Se titula La hora de José José. Será conducido por Enrique “El Tiburón” Perera a las 16:00 horas y su propósito consiste en transmitir las canciones que grabó el llamado “Príncipe de la canción”, pero también aquellas que después de popularizarlas, destacaron en la voz de otros intérpretes.

Bajo el eslogan “Lo mejor del pop”, Mil AM tuvo este lunes a Marysol Sosa como madrina de la primera emisión. La hija del ídolo fallecido el 28 de septiembre pasado agradeció el gran cariño que el público le tiene a su papá.

En entrevista con el locutor “El Tiburón” Perera, recordó cuando José José asistía a las juntas que convocaban los profesores de su escuela cuando era niña. Resaltó que su padre era muy accesible con los papás de sus compañeros y a todos les firmaba autógrafos o se tomaba fotos.

Marysol Sosa admitió que el intérprete de Gavilán o paloma no sabía negarse a nada. “Quizá no era lo mejor que podía hacer, pues para todo hay que saber decidir. Pero hoy puedo decir que el cariño y amor que le tuvo el público, se lo ganó gota a gota”.

También compartió que el cantante hacía las tareas con ella y su hermano José Joel cada que le era posible. “Con el tiempo fui entendiendo cosas como el por qué no estaba mucho en casa. Fue bonito poder adaptarnos a él y agradezco haber crecido en ese orden y estructura”.

En otro momento del programa, se presentó un fragmento de José José hablando de La nave del olvido. Decía que en marzo de 1963 cantaba rock and roll en las fiestas, pues todos sus amigos, en aquel entonces, querían ser como The Beatles.

“En 1969 conocí a Rafael Ortiz y vino la posibilidad de lanzarme como solista. Grabé mi primer LP y fue la pauta para grabar ‘La nave del olvido’ en octubre de 1969, mi primer éxito nacional e internacional”.

Acerca de Piel de azúcar, tema que hace varios años interpretó José José en el programa Siempre en domingo y en el que aparece bailando Marysol Sosa, platicó:

“Tenía siete años cuando hice mi debut en la televisión. Fue un momento tan particular y de nervios. Yo estaba entrenada porque iba a clases de canto y baile; incluso, le llamaron a un coreógrafo para tal ocasión.

“Sin embargo, cuando me percaté de que era para ‘Siempre en domingo’, me puse muy nerviosa. Después de la patadita que me dio Raúl Velasco, empecé a temblar. No perdí la cuenta de los pasos, pero entre su canto, mi papá me decía que volteara a ver al público, y yo miraba al piso. Ya en el puente final me relajé y disfruté todo”.

Durante la primera emisión de La hora de José José se escucharon temas como Ya lo pasado, pasado, Payaso, Piel de azúcar, Almohada, Lo dudo, Amor, amor y El triste. Ésta última fue la versión que el artista presentó la noche del 25 de marzo de 1970, en el Teatro Ferrocarrilero, durante el Festival Internacional OTI.