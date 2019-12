Beto Cuevas toma riesgos en la música sin seguir tendencias

El cantante chileno Beto Cuevas dice encontrarse en un punto muy bueno de su carrera gracias a diversos proyectos, entre ellos, su nueva entrega discográfica, en la cual reúne toda su experiencia sin seguir tendencias pues no empatiza con los sonidos urbanos.

En entrevista con Notimex, el exvocalista de La Ley platicó cómo es la etapa en la que se encuentra en este momento: “Es como una suerte de renacimiento en muchos aspectos, porque he estado con muchas actividades y en lo personal, también, es como una nueva etapa."

“Supongo que cuando uno llega a cierta edad, hay una retrospectiva y reflexión acerca de lo que uno es y hacia dónde uno va y me siento muy contento, además tengo mucha paz interna que quiero conservar para vivir con calidad en lugar de cantidad”.

Musicalmente hablando, Cuevas comparte cómo es su proceso de selección para hacer colaboraciones pues en su faceta como solista ha podido trabajar con figuras importantes como Ely Guerra, Leonardo de Lozanne y María José, éstos dos últimos, con quienes comparte escena en Jesucristo Súperestrella.

“Absolutamente estas colaboraciones vienen de la amistad, creo que es lo mejor, también de la admiración, porque quieres compartir con el talento de esa persona, yo no lo hago por conveniencia”.

Señaló que algunas colaboraciones estratégicas pueden funcionar pero a él le dejan un vacío y "me gusta que en las canciones haya una cuota de verdad aunque el público no lo perciba, pero el artista sí lo sabe y eso a largo plazo se convierte en un karma”.

“Ahora compongo canciones de amor desde otros puntos de vista, por ejemplo en ´Réquiem de amor´, es la experiencia de algunas personas que yo conozco que fueron traicionadas, pero en este caso es el hombre el que sufrió el engaño, cuando generalmente es al revés”, recalcó el artista sobre su forma actual de componer.

Asimismo, el también artista plástico expresó cuáles son sus ejes musicales: “Trato de ir en contra de la corriente en la que todos van, o sea, todo indica hoy en día que tiene que ser música urbana para ser aceptado por la mayoría y yo pienso que finalmente uno tiene que hacer música que a uno le gusta independientemente de la popularidad porque somos artistas y no máquinas creadoras de marketing”.

Agregó que “en la medida que haya verdad, te sigue la credibilidad y eso es lo que hace tu reputación como artista. Yo los riesgos que tomo es lo que el común de la gente no hace, incluso otros artistas, no digo que sea el único, pero en mi caso yo acabo de hacer un disco donde hay sonidos menos rockeros y más vintage, a lo mejor no es tendencia, pero también soy bastante romántico y eso quise plasmar”.

Respecto a un reencuentro con sus compañeros de La Ley, Beto aseguró que el ciclo se cerró y que ya no existe ninguna relación con ellos.

Colateral es la cuarta producción discográfica de estudio del chileno, en la que combina temas nuevos así como clásicos de La Ley. En el nuevo álbum colaboró con Ely Guerra, María José, Monsieur Periné, Ana Torroja y Leonardo de Lozanne, el arte también corrió a cargo del cantante, quien aseguró una próxima gira el siguiente año.