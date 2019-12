Premiarán al elenco de 'Once upon a time in Hollywood' en Capri, Italia

La última película de Quentin Tarantino, Once upon a time in Hollywood recibirá el premio al Mejor Elenco que otorga el Festival Internacional de Cine de Capri Hollywood, que se realiza anualmente en Italia.

El encuentro fílmico honrará la actuación de Leonardo DiCaprio, Brad Pitt y Margot Robbie, así como a Emile Hirsch, Margaret Qualley, Timothy Olyphant, Austin Butler, Dakota Fanning, Bruce Dern, Lena Dunham, Mikey Madison, Lorenza Izzo y Al Pacino. “Combinados, esos increíbles actores, pueblan el cautivador escenario de Los Ángeles en 1969, despertando el entusiasmo de audiencias alrededor del mundo”, mencionó Tony Renis, el presidente honorario del Festival, de acuerdo a The Hollywood Reporter. En el noveno filme de Tarantino, DiCaprio interpreta a una vieja estrella de televisión “Rick Dalton”, quien junto con su doble “Cliff Booth” (Brad Pitt), luchan por adaptarse a la industria de Hollywood que cambia rápidamente. La película se estrenó en el Festival de Cine de Cannes en mayo pasado y en Estados Unidos en julio de este año, y ha recaudado 372 millones de dólares en todo el mundo. El festival tendrá lugar del 26 de diciembre al 2 de enero en Capri, Italia. Este año, honrará a Steven Zaillian por el Mejor Guion adaptado para The Irishman de Martin Scorsese, mientras que Marco Bellocchio por la Mejor Película Internacional para The Traitor. Además, la edición de este año estará dedicada al centenario del nacimiento del cineasta italiano Gillo Pontecorvo.