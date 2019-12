Britney Spears a lo largo de su carrera ha regalado momentos que se quedarán para siempre en el colectivo, pues la llamada “Princesa del Pop” llegó a redefinir el género a través de su sonido fresco y estilo con el cual se robó los suspiros de miles de fanáticos alrededor del mundo.

Por lo que repasamos los momentos más memorables de Britney Spears con motivo a su cumpleaños 38.

1. Baby One More Time

En 1998 se escuchó en las radios de todo el mundo el primer sencillo de Britney, convirtiéndose en el hit del momento, las niñas y jóvenes replicaban el look de Lolita de la cantante, uniforme de colegiala y coletas. Baby One More Time fue el primer sencillo y álbum número uno de la artista, en enero de 1999.

2. Traje de Látex

Con 18 años, Britney enloqueció al mundo con el lanzamiento de Oops!...I Did It Again en el año 2000, en el que interpreta a una sexy marciana enfundada en un traje de látex rojo.

3. Oops… Baile sensual

A los 19 años, Britney actuó en los premios de MTV Video Music Awards de 2000, donde se llevó todos los titulares tras protagonizar un sensual baile que incluyó despojarse de su ropa frente a la audiencia, para mostrar un sexy conjunto en color nude con brillos.

4. La Serpiente

En 2001, Britney volvería a sumar otro icónico momento a la lista gracias a su actuación en los VMA, donde la estrella pop interpretó su single del momento I’m A Slave 4 U acompañada por una serpiente pitón albina, un tigre y decenas de bailarines. Incluso al googlear las palabras “sex symbol” o “popstar”, esta escena aparece como referencia.

5. El Beso

Antes de lanzar su cuarto álbum, In the Zone, Britney y Madonna decidieron hacer historia en los VMA del 2003, al protagonizar un sensual beso sobre el escenario mientras interpretaban el tema Like A Virgin. También Christina Aguilera se besó con la Reina del Pop aquella noche, sin embargo, no cobró tanta relevancia.

6. Quiebre mental público

Este episodio en la vida de Britney fue uno de los más sonados, pues la cantante atravesaba por momentos difíciles, un divorcio y el constante acoso de los paparazzi llevaron a la artista a su momento más vulnerable el día de 16 febrero de 2007, cuando la estrella pop se rapó frente a las cámaras.