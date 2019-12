Formación del nuevo Gobierno de España podría retrasarse hasta enero: Pedro Sánchez

El jefe del Ejecutivo español, el socialista Pedro Sánchez, aseguró este lunes que la formación de un nuevo Gobierno en España con él al frente puede retrasarse a enero, ya que el desbloqueo político es responsabilidad "de todas las fuerzas parlamentarias".

En rueda de prensa junto al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en la jornada inaugural de la cumbre mundial del clima que se celebra en Madrid, Sánchez apeló a la responsabilidad y generosidad de las demás fuerzas porque "España necesita un gobierno ya".

No quiso aventurar cuándo habrá Gobierno, pero dejó claro que "lo que no puede haber y no habrá serán terceras elecciones".

"La formación del Gobierno de España no solo depende del PSOE, depende de todas las fuerzas políticas", insistió.

Tras el pacto alcanzado con la formación izquierdista Unidas Podemos (UP) para formar un Ejecutivo de coalición, los socialistas apuran estos días las negociaciones con otros grupos políticos para lograr una mayoría suficiente que les de la gobernabilidad.

Lo que se sabe con certeza es que dos mujeres presidirán el Congreso y el Senado desde mañana si prospera la propuesta del PSOE, aunque necesitará el apoyo de otros grupos -a su izquierda y nacionalistas-, con los que negocia también la constitución del futuro Gobierno.

El PSOE propuso a la catalana Meritxell Batet para que continúe como presidenta del Congreso, donde los socialistas tienen 120 escaños de los 350 que componen la Cámara Baja, mientras que para el Senado la candidata socialista será Pilar LLop, una jurista especializada en violencia de género y senadora por Madrid.

Los socialistas deben negociar con otros grupos el apoyo a sus candidatas a la presidencia de las dos Cámaras y también la Mesa de cada una de ellas, que es el órgano que regula la actividad parlamentaria y en la que están representados los partidos mayoritarios.

El resultado de esta negociación dará una pista sobre el estado de las conversaciones para la investidura de Sánchez como jefe del Ejecutivo.

El Parlamento español se constituye este martes, tras la repetición electoral del pasado 10 de noviembre, con lo que se pone en marcha la XIV legislatura desde la restauración de la democracia española, en la que se verá el Congreso más fragmentado de la reciente historia española, con dieciséis partidos representados.

La composición de las próximas Mesas del Congreso y del Senado dará una pista sobre las negociaciones que el PSOE está llevando a cabo con otros grupos políticos para conseguir la reelección de Sánchez como presidente del Ejecutivo.

El PSOE tiene cerrado un pacto de gobierno con Unidas Podemos, pero los votos de ambas formaciones no son suficientes, por lo que los socialistas negocian también con grupos nacionalistas, independentistas y regionalistas, después de rechazar una "gran coalición" con el conservador PP.

En este escenario, es clave el apoyo o la abstención tanto de los nacionalistas vascos (PNV), con los que las conversaciones están más avanzadas, como de los independentistas de Cataluña, con quienes las negociaciones van más lentas.

ERC (independentistas de izquierda), principal grupo catalán en el Congreso con 13 diputados, prioriza lograr "un buen acuerdo", que a veces "es incompatible con las prisas".

Los socialistas decidieron hoy cederle al PNV uno de los cuatro puestos que le corresponde en la Mesa del Senado como grupo mayoritario, con lo que se convertirán en árbitros, ya que el PSOE se quedará con tres puestos, los mismos que PP y completará el órgano de gobierno un representante del PNV.

Y mientras, la portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas, propuso hoy a Sánchez una reunión a tres junto a Casado para explorar un acuerdo parlamentario moderado, pero el líder socialista está dispuesto a reunirse solo con Arrimadas.

Todo un puzzle que da idea de la complicada legislatura que se avecina, dada la distribución parlamentaria que salió de las elecciones del 10 de noviembre.