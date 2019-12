Alanis Morissette lanza nuevo tema y anuncia gira de aniversario

En conmemoración de los 25 años de su álbum Jagged little pill, la cantante Alanis Morissette regresará a los escenarios con una gira de más de 30 conciertos por Estados Unidos el próximo año.

Acompañada de Garbage y Liz Phair, la artista visitará ciudades como Portland, Oregon; Seattle, Washington; Concord y Los Ángeles, California; Salt Lake City, Utah; Phoenix, Arizona; Austin y Dallas, Texas; Rogers, Arkansas; Tampa y West Palm Beach, Florida; Alpharetta, Georgia; y Charlotte y Raleigh, Carolina del Norte.

Así como Wantagh y Saratoga Springs, Nueva York; Hartford, Connecticut; Camden y Holmdel, Nueva Jersey; Columbia, Meryland; Virginia Beach, Virginia; Gilford, Nuevo Hampshire; Mansfield, Massachusetts; Noblesville, Indiana; Tinley Park, Illinois; Maryland Heights, Mosouri; Cuyahoga Falls y Cincinnati, Ohio; Nashville, Tennessee y Toronto, Canadá.

La cantante y compositora, que hace más de un lustro que no saca nueva música, ganó fama internacional en 1995 con su tercer disco, Jagged little pill, del que se desprenden sencillos como Ironic, You oughta know y Hand in my pocket.

El material de estudio es considerado uno de los más exitosos de la historia debido a sus logros comerciales y los cinco premios Grammy obtenidos en 1995; asimismo es el quinto álbum más vendido de una artista femenina y el décimo cuarto álbum más vendido de todos los tiempos.

Además del anuncio de su gira, Morissette lanzó su sencillo Reasons I drink, el primero de lo que será su próximo álbum de estudio Such pretty forks con material completamente inédito, que se estrenará en mayo del próximo año.