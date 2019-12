¿Cuándo coronarán a la nueva Miss Universo 2019?

Los preparativos para el certamen de belleza universal arrancaron oficialmente esta semana con la llegada de las 90 aspirantes a la corona a la ciudad de Atlanta, lugar donde se sabrá quién será la sucesora de la filipina Catriona Gray.

Algunas de las representantes ya han dado de qué hablar gracias a su belleza y presencia, como Miss Colombia, Gabriela Tafur, Júlia Horta (Brasil), Mia Rkman (Croacia), Vartika Singh (India),Gazini Ganados (Filipinas), Madison Anderson (Puerto Rico) Maríe Esther Bangura (Sierra Leona), Paweensuda Drouin (Tailandia), Cheslie Kryst (Estados Unidos), Zozibini Tunzi (Sudáfrica), Hoàng Thùy (Vietnam) y Sofía Aragón (México), que se han robado la atención de la prensa y de los expertos en reinas.

Cabe mencionar que Aragón, es una joven empresaria y escritora de 25 años y su natal es Guadalaja, Jalisco.

La aspirante mexicana ha compartido con sus más de 200 mil seguidores, varias fotografías de las actividades previas al concurso.

Hace un par de días fue despedida en el aeropuerto, posó con una bandera mexicana en brazos y escribió un mensaje para agradecer el apoyo que ha recibido:

“México está en el juego. Así me despidieron en el aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.. No me podría sentir más feliz y agradecida con mi país por tanto cariño, apoyo y atenciones.. por ser tan incondicionales y creer en mí.. por todo lo que han hecho y lo que me han hecho sentir .. México, te prometo siempre darlo todo de mí durante esta experiencia, para que se note la entrega y dedicación de una mexicana que no sabe rendirse. VAMOS MÉXICO. Eres un país digno de presumirse”, expresó.

Sofía se sumó al certamen luego de que Dorothy Sutherland, quien había ganado el título Mexicana Universal Jalisco, no se presentó a los llamados del concurso, por lo que los organizadores decidieron darle la corona a Aragón.

A los 14 años, Sofía comenzó a escribir en algunas publicaciones de su natal Guadalajara y un año después comenzó su carrera en el mundo del modelaje.

El gran evento que coronará a la mujer más bella del mundo se llevará a cabo el próximo 8 de diciembre a través de la emisión de TNT.