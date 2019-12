El legado de Tina Turner sigue vigente

El pasado 26 de noviembre fue el cumpleaños 80 de una de las artistas más importantes e inspiradoras del mundo: Tina Turner.

Para celebrar, Tina envió un emotivo mensaje a sus fanáticos, que se puede ver en sus redes oficiales: Twitter, Instagram, Facebook o YouTube.

Tina Turner es reconocida en todo el mundo, inspirando a millones a través de su propia historia personal, su canto, su baile y más.

Su legado musical es una colección de algunas de las canciones más conocidas de todos los tiempos.

Turner saltó a la fama en 1958, a los 19 años, como un dúo con su entonces esposo Ike Turner, inicialmente como cantante destacada con Kings of Rhythm de Ike Turner, grabando bajo el nombre "Little Ann" en la canción Boxtop.

Impactó al público cuando Tina Turner comenzó en 1960 como miembro de Ike & Tina Turner Revue con el sencillo A Fool In Love en 1960. El éxito siguió con una serie de éxitos notables, incluyendo It's Gonna Work Out Fine ( 1961), River Deep - Mountain High (1966), Proud Mary (1971) y Nutbush City Limits (1973). En 1976, después de una serie de altercados personales, Tina dejó el dúo ,

En 1977, volvió los escenarios, con una rigurosa gira, lanzando un puñado de álbumes, pero no coincidían con la fanfarria o el éxito de sus increíbles shows en vivo.

uego, en noviembre de 1983, lanzó una versión de Al Green Let's Stay Together, que se convirtió en un éxito.

En junio de 1984 lanzó el álbum Private Dancer y su segundo sencillo What's Love Got to Do with It se convirtió en un éxito mundial al igual que el álbum.

A partir de ahí, Tina se convirtió, y sigue siendo, en una de las artistas más queridas del mundo y esta increíble carrera continúa creando impulso y encontrando nuevos fanáticos.

En marzo de 2018, Tina - The Tina Turner Musical, se inauguró en el Teatro Aldwych de Londres siendo nombrada por Front Row de Radio 4 como: "Uno de los musicales más impresionantes que he visto" y The Times diciendo que es un "... crudo triunfo musical".

Después de recibir críticas de cuatro o cinco estrellas en todos los ámbitos, el espectáculo se ha extendido nuevamente hasta 2020.

El gran éxito Tina: el musical Tina Turner se inauguró en el Teatro Lunt-Fontanne de Broadway a principios de este mes con ABC News reseñandolo: "Alucinante y cambio de vida. Una historia que necesita ser compartida, especialmente hoy ", y Billboard dice: "La voz poderosa, las piernas de martillo neumático y, sobre todo, el corazón. No hay se lo pueden perder".

Se acaba de lanzar un nuevo bloque de entradas para la producción de Broadway hasta el 20 de septiembre de 2020.

Sus memorias, Tina Turner: My Love Story, lanzadas en octubre de 2018, también se encontraron con una adulación similar, "Turner se presenta como valiente, optimista, de gran corazón y generoso" (Sunday Times), "Asombroso, reconfortante: unas memorias de lectura obligada de la mayor sobreviviente del rock "(Daily Mail) también figura en la lista de Libros del año de Mail On Sunday para 2018.

Algunos hechos de Tina Turner