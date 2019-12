Princesas por siempre

Aunque Rapunzel, Tiana o Moana llamaron la atención de más de uno en los últimos años, lo cierto es que Elsa y Anna volvieron a poner a las princesas de Disney en lo más alto, tal y como lo hicieron Ariel o Bella en décadas pasadas.

Las protagonistas de Frozen y su secuela recién estrenada se volvieron un fenómeno mundial. La primera cinta arrasó en taquilla y la segunda, que se estrenó el pasado viernes, va por el mismo camino.

Además, en Frozen 2 el equipo creativo se encargó de que en la trama hubiera un mensaje de empoderamiento hacia el público, no solo femenino también masculino.

"Frozen 2 tiene la capacidad de empoderar a chicas y chicos de todas las edades de la misma manera", dijo hace unos días la cantante Idina Menzel, quien interpretó el tema Let it Go de la primera entrega.

Muchas princesas ha presentado Disney de 1937 a la fecha. La mayoría pertenecen a cuentos clásicos, a los que la casa de Mickey Mouse ha realizado sus propias adaptaciones de manera exitosa.

La primera princesa que llegó a la pantalla grande fue Blanca Nieves. Su película animada se estrenó en Estados Unidos el 21 de diciembre de 1937.

Es una chica de noble cuna que se ve forzada a dejar su reino porque su malvada madrastra, la Reina Grimhilde quiere quitarle su corazón. Blanca Nieves es inocente y un poco ingenua, pero nunca pierde la fe en su anhelo de que el verdadero amor algún día llegará a buscarla.

En varias adaptaciones live action y en la serie de televisión Once Upon a Time (Disponible en Netflix), Blanca Nieves ha dejado de ser sumisa para volverse una guerrera que no se deja de nada ni de nadie.

Fue en 1950 cuando los estudios Disney lanzaron su segunda princesa, Cenicienta. La jovencita perdió a su madre y luego a su padre, tras la muerte de éste ella se quedó al cuidado de su madrastra.

Durante un tiempo la mujer humilló a Cenicienta al grado de hacerla llorar en repetidas ocasiones. Afortunadamente, la chica conoció al Príncipe Henry. Lo demás, usted ya lo sabe. Disney adaptó la historia en un trabajo de acción real presentado en 2015.

"Aurora" fue la tercera princesa Disney. Sí, la famosa Bella durmiente que actualmente está de moda y no por una película de ella, sino de la villana del cuento, Maléfica, aunque si usted ya vio tal filme se habrá dado cuenta que no es tan mala como parece.

En la versión animada, estrenada en enero de 1959 en Norteamérica, "Aurora" tuvo que dejar su castillo siendo una bebé, ya que Maléfica le lanzó un hechizo, así que las hadas madrinas Flora, Fauna y Primavera la escondieron hasta que cumplió 15 años.

Tuvieron que pasar 30 años para que la casa de Mickey Mouse lanzar otra princesa y para muchos fanáticos, la espera valió la pena. Se trata de Ariel, la protagonista pelirroja del largometraje La Sirenita.

El 17 de noviembre de 1989 la cinta se estrenó en México, Estados Unidos y Canadá. La película se volvió todo un suceso, tanto por su animación como por su banda sonora. Ganó dos premios Oscar que fueron Mejor banda sonora y Mejor canción original.

Hoy en día, los estudios Disney alistan la versión "live action", sin embargo, la elección de Halle Bailey en el papel de Ariel no fue del agrado de muchos fans, pues es una actriz afroamericana.

Tras el éxito de Ariel, en 1991 llegó otra princesa, Bella de La Bella y la Bestia. En su pueblo la veían como una jovencita rara por su adicción a la lectura. Gastón, el más gallardo del lugar, la pretende, pero no le interesa. Su corazón encuentra dueño en la Bestia.

La cinta animada recibió muy buenas críticas. Hace poco, Disney realizó la adaptación "live action" con una gran respuesta. Fue Emma Watson la encargada de dar vida a la princesa cuyo vestido es de color amarillo.

Un año después arribó a las salas, la cinta Aladdin, pese a que el protagonista es masculino, la princesa Jazmin acaparó reflectores y se ha vuelto una de las favoritas de muchas niñas y mujeres a nivel mundial.

A sus 16 años de edad, Jasmín es la única hija del sultán de Agrabah. En las adaptaciones de los estudios Disney, tanto la animada como la de acción real, termina enamorándose del intrépido Aladdin.

Siguiendo el orden cronológico, la siguiente princesa fue Pocahontas, cuyo filme se proyectó en las salas en 1995. Se volvió la primera en ser inspirada en un personaje real y no en uno salido de un cuento de hadas.

Pocahontas nació como la hija única del Jefe Powhatan. A sus 18 años de edad, se enamora de John Smith, sin embargo, en la película no logran quedarse juntos como ocurrió con Ariel, Bella o Cenicienta que sí consumaron su amor.

La versión de Disney de Mulan se conoció en 1998. Se convirtió en la primera princesa Disney con una historia basada en una leyenda. Pese a que la gente la ve como princesa, realmente no cuenta con ese título en la trama.

Después de Mulan, llegaron Tiana, Rapunzel , Mérida y Moana. Para la televisión, Disney presentó a la Princesita Sofía, favorita de una gran cantidad de niñas.

Cronología de princesas