Guillermo Almada lamenta la falta de contundencia

Guillermo Almada se dijo dolido por la eliminación en cuartos de final para sus Guerreros del Santos Laguna, a manos de los Rayados del Monterrey, aunque es optimista por el futuro de su equipo y sabe que esta experiencia debe ser de mucho aprendizaje.

Almada no se guardó elogios para sus futbolistas, reconoció el esfuerzo vertido durante todo el torneo y en la propia serie ante Monterrey: "felicitar a mis jugadores por el gran campeonato que hicieron y por la serie ante Monterrey, creo que generamos mucho más en los dos partidos, pero lamentablemente no tuvimos la precisión en la definición, sumado a los errores que cometimos allá, que nos costaron muy caro. Obviamente estos partidos dejan enseñanza para todos y estamos adoloridos porque queríamos continuar en este camino para la obtención del campeonato, este aprendizaje nos va a servir para el futuro porque tenemos un plantel joven con mucho futuro en la institución. Vuelvo a felicitar a mis jugadores por su valentía de salir a buscar todos los juegos del campeonato y hoy no fue la excepción", señaló.

El entrenador Albiverde mantiene su optimismo en torno al futuro de su equipo, que a su parecer, había hecho lo necesario para doblegar a los Rayados: "mira los números de los dos partidos y te darás cuenta quién generó más situaciones, por más que el que se llevó llave fue Monterrey y no es una cosa mínima. Eso nos deja la tranquilidad en nuestro equipo por su valentía, tuvimos la responsabilidad de los partidos y tenemos mucho por aprender, pero estamos en la construcción de muchos jugadores jóvenes que van a ser un aporte a la institución, más allá del dolor que tenemos", agregó.

Para el entrenador santista, el principal problema de su equipo es muy claro, señalando la falta de contundencia como lo que les llevó a sufrir la dolorosa caída: "si nosotros no generamos, la táctica defensiva es buena, cuando les generamos una cantidad de opciones, seguramente la superioridad fue nuestra, el futbol yo lo entiendo así. Si creas un esquema táctico defensivo y bloqueas, primero la grandeza que tiene Monterrey, a mí no me gustaría que jugara así, pero cada uno sabe lo que hace, la tarea defensiva no le genera ocasiones al rival, el problema nuestro fue en el puntillazo final, hoy erramos muchas y no tuvimos un porcentaje de acierto mayor, si lo hubiéramos tenido, estoy seguro le hubiéramos dado la vuelta", afirmó.

9 DISPAROS a gol tuvo Santos en la serie, mientras que Rayados tiró 13 veces con dirección a puerta.

El uruguayo descartó comentar la labor del árbitro y de las decisiones tomadas a partir de la revisión en video: "no voy hablar del VAR, ni del arbitraje, la verdad, dejó manejar el partido a Monterrey, hicieron muchísimo tiempo, pero no quiero opinar de eso, la valentía de mis futbolistas que salieron a buscar los dos encuentros, a proponer, a buscar, ir al frente, nosotros cometimos errores en defensa, sobre todo el partido anterior, que nos condenaron para lograr un resultado abultado con un equipo como contra Monterrey, que tiene experiencia y futbolistas de mucho nivel, pero las situaciones las creamos, los acorralamos, generamos futbol por las bandas y por el centro, no tuvimos fortuna o la certeza de poder definir mejor, que nos hubiera dado otra tranquilidad, nos vamos doloridos pero tranquilos por que los jugadores se mataron en los dos encuentros", sentenció.

Para Antonio Mohamed, el partido de anoche no representó mayores aprietos en sus Rayados, aunque reconoció la capacidad de Santos, "El Turco" descartó que se haya visto presionado en extremo.

Cuestionado sobre si sintió la presión de Santos y una posible remontada, Mohamed replicó: "nunca estuvieron ellos a tiro, si hubieran estado a un gol, ahí sí hubiese estado más complicado, pero sabíamos que íbamos a tener nuestras oportunidades de gol, que debíamos aprovecharla y cuando pasamos a línea de cinco, con más referencia de marca, pudimos agarrar más la pelota, pudimos neutralizarlos, aparecieron los espacios, pero hoy no sentí esa presión, la sentí más el fin de semana pasado o el jueves al medio tiempo, pero hoy no".