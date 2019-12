'Tienden' casos de abusos y violencia

"Hace algunos años Luis R. me abusó sexualmente en mi propia casa en una reunión, Cuando denuncié públicamente me intentaron matar. Es psicólogo y ejerce", "Cuando tenía 8 años fui a jugar al parque y un hombre en bicicleta me manoseó toda. Nunca le dije a mis papás", "He perdido dos trabajos por abuso, acoso y hostigamiento sexual. Cuando denuncié, me hicieron renunciar".

Estas son algunos mensajes que se pudieron leer en el tendedero de violencia, una actividad organizada por el colectivo Ola Feminista Laguna y que se instaló ayer en la Plaza de Armas, de Gómez Palacio. Katya Alejandra Sánchez Torres, representante del colectivo creado con el objetivo de informar, visibilizar y educar a la sociedad, especialmente a las mujeres en relación con la violencia que se ejerce en contra de ellas. "Vemos que hay un problema en el que cuando la violencia no es física, no se nota y muchas mujeres viven violencia psicológica, económica y social y no se dan cuenta. Si no se dan cuenta no saben con quién acudir y que se puede terminar", dice. Es por eso que este Tendedero de Violencia se hace con la finalidad de "visibilizar que hay diferentes tipos de violencia, no sólo pueden ser golpes, y además de crear un espacio para las mujeres que vengan y cuenten sus historias, para que se den cuenta que no están solas". Las integrantes del colectivo además harán la canalización a las instancias correspondientes cuando las mujeres así lo soliciten. "Lo que nosotras queremos es informar a las víctimas qué pueden hacer, a dónde pueden acudir, pero esa será decisión de ellas. La mayoría de las denuncias son anónimas, muchas pidieron no revelar el nombre y nosotras respetamos, y a quienes quieran les podemos canalizar". Ola Feminista Laguna recibió a través de redes sociales al menos 15 denuncias "terribles", mismas que fueron plasmadas en papel y colgadas en el tendedero. Las jóvenes integrantes del colectivo pueden ser contactadas a través de sus redes sociales, en Facebook están como Ola Feminista Laguna y en twitter como @olafemlaguna. Actividad Denuncian abusos. * El Tendedero de Violencia se instaló ayer de 13:00 a 17:00 horas en la Plaza de Armas de Gómez Palacio. * La actividad fue apoyada por el Municipio de Gómez Palacio a través del Instituto Municipal de la Mujer y la Procuraduría de la Mujer. * Formó parte de los 16 días de activismo que promueve la Organización de las Naciones Unidas. * El colectivo se conformó recientemente.