Coutinho quiere seguir en el Bayern Munich

Philippe Coutinho, mediocampista de Bayern Munich, espera quedarse con el conjunto alemán tras concluir su préstamo y así ya no volver al FC Barcelona, donde no pudo mostrar su mejor versión.

"Me siento muy cómodo. Planeo quedarme aquí por un año y me concentro en este momento, pero si todo encaja me encantaría quedarme", comentó el brasileño, de 27 años, quien acumula ocho titularidades, tres goles y tres asistencias en el cuadro bávaro.

El ex blaugrana elogió la forma de trabajar de su nuevo entrenador, el alemán Hans-Dieter Flick, quien sustituyó al croata Niko Kovac y hasta apenas conoció la derrota después de cumplir su quinto partido como estratega del club teutón.

"Hemos entendido bien su manera de entrenar y de jugar. Las cosas están saliendo bien por eso. Flick hace sentir a todos importantes. Estamos contentos, pero conscientes de que hay mucho trabajo por hacer", agregó.

“El Gigante de Baviera” tendría que desembolsar 120 millones de euros, cantidad que estipuló Barcelona al momento de la cesión, para hacer válida la opción de compra y mantener en su plantilla al seleccionado brasileño.