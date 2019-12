Verónica Langer actuará en obra sobre parejas homoparentales

La actriz Verónica Langer informó que el 24 de enero de 2020 participará en la obra "Mañana", cuyo argumento es sobre una pareja de hombres que además de casarse, planean adoptar a una niña.

La intérprete señaló que es una historia de Reynolds Robledo que, bajo la dirección Cristian Magaloni, contempla al talento de Juan Carlos Barreto, Pablo Perroni, Ana González Bello, Héctor Berzunza y Julieta Luna.

"Interpretaré a la madre del personaje de Pablo Perroni y esposa del de Juan Carlos Barreto. La pareja de hombres anhela irse a vivir a otro planeta, pues quieren adoptar a una niña. Es un rollo de ciencia ficción que desencadena una serie de conflictos con relación a esta situación", adelantó en entrevista con Notimex.

Sin dar más detalles, indicó que "Mañana" levantará su telón en el Teatro Helénico. En tanto, para el próximo año también verá la luz la película "Clases de historia", con Marcelino Islas como director.

"Él es quien realizó el filme ‘La caridad’ y por el que gané el premio Ariel 2017 a la Mejor Actriz. Después de una corrida festivalera, por fin se verá en los cines comerciales de México", explicó.

Hace 66 años, Verónica Langer nació en Argentina y aunque está naturalizada mexicana, fue en Buenos Aires donde se le recordó a partir de una retrospectiva de su trayectoria que se exhibió en la séptima edición de la Muestra de Cine IndiMex.

"Siento que estoy en un momento muy bueno de cosechar. He tenido buena fortuna porque he realizado proyectos que han sido exitosos, que le han gustado a la gente y que me han permitido conocer a personas increíbles. Son muy bonitas las cosas que de repente suceden", concluyó.

En tanto, este 6 de diciembre en el Centro Cultural El Hormiguero, Verónica Langer estrenará el espectáculo unipersonal "Detrás de mí la noche", en el que narra un episodio de migración que tiene que ver con sus seres queridos.