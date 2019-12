Aerostar anuncia su retiro si pierde su mascara en Triplemanía

La gran cartelera que presentó Triple A para Triplemanía Regia tendrá como desenlace una lucha de apuestas en jaula, donde una máscara o cabellera caerá este domingo por la noche en el Estadio de Béisbol Monterrey.

Luchadores como Dr. Wagner Jr., Blue Demon Jr, Psycho Clown, Texano Jr., Rey Escorpión, Chessman, Monsther Clown y Aerostar; estos dos últimos llegan con una rivalidad fuerte y se espera que ambos queden al último para disputarse sus tapas.

La máscara, para quienes la usan, es lo más preciado que tiene un luchador, y en caso de perderla, Triplemanía Regia podría ser el último evento luchístico en que se vería participar a Aerostar. "Todos los luchadores que van a participar tienen a sus archirrivales, y yo haré todo lo posible para no dejar salir a Monsther Clown, yo sé que eso me puede costar la máscara, y lo he dicho en muchas ocasiones, si yo pierdo la máscara me retiro de la lucha libre, porque tengo una carrera tan creíble, y lo único que tengo para respaldar lo que digo es mi palabra, no los voy a engañar, si pierdo la máscara me retiro", puntualizó para EL UNIVERSAL Deportes.

Las lucha en jaula puede ser complicada para algunos de los participantes, pero ser el luchador con menor estatura y tonelaje es un factor que jugará a favor de Aerostar para salvar su máscara, aunque su principal tarea será que el Integrante de la Potencia Mundial de la Lucha Libre no pueda librarse, "esta lucha va a ser de estrategia y de quien sepa manejarse bien dentro de una jaula. Pero me voy a enfocar en que Monsther Clown no salga de esa jaula y si es posible quedarnos al final", comentó.

Sabiendo que su rival utilizará cualquier artimaña para vencerlo, el luchador amante del aire sabe que la preparación física y mental será fundamental para combatirle y dejarlo en la lona para poder derrotarlo y llevarse la victoria y el trofeo que le significaría la máscara de Monsther Clown.