Subastarán en Jerusalén una carta de Einstein en la que elabora sus teorías

Una carta con contenido sobre la llamada "teoría del todo" de Albert Einstein a su antiguo asistente, el matemático Ernst Gabor Strauss, se subastará en Jerusalén por un precio inicial de 20,000 dólares, informó la casa de subastas israelí Kedem Auction House.

En la misiva, escrita en alemán en junio de 1950, el físico trata detalles complejos sobre la "teoría del campo unificado", en la que trabajó las últimas tres décadas de su vida, y que consistía en unificar todas las leyes fundamentales que rigen la naturaleza en un solo marco teórico que no pudo acabar de desarrollar completamente.

En el documento, Einstein hace una larga disquisición científica con ecuaciones para responder a las críticas de Strauss, que entre 1944 y 1948 fue su ayudante en el Instituto Princeton de Investigación Avanzada de Estados Unidos.

"Me alegra que esté trabajando tan duro en la cuestión de la compatibilidad. Pero no creo que sus preocupaciones estén justificadas. Me gustaría formular la prueba para que sus cartas sean tomadas en cuenta", argumenta Einstein, que interpreta las ecuaciones de Strauss y expone varias explicaciones.

La carta fue adquirida hace unos dos meses por Kedem Auction House, que la pondrá a subasta en Jerusalén el próximo martes.

A preguntas de Efe, una portavoz no concretó su origen ni reveló quien vendió la misiva a la empresa.

Según Meron Eren, copropietario de la compañía, este "es un artículo histórico de extraordinario valor", que ilustra la gran contribución de Einstein en el campo de la ciencia y el desarrollo de la "teoría del campo unificado", que pese a quedar incompleta, influyó a otros académicos y les motivó a seguir investigando en la misma dirección.