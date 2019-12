Jugaremos de la misma forma: Gorriarán

A unas horas de encarar el choque de vuelta de los cuartos de final ante Rayados, el mediocampista del Santos, Fernando Gorriarán, confesó que jugarán de la misma manera que lo hicieron, durante todo el Apertura 2019.

"Por nuestra parte siempre fuimos a cualquier cancha de igual a igual y mañana vamos a salir a presionar igual que todo el torneo, igual que lo hicimos en Monterrey. Esperamos hacer un gran partido para llevarnos la serie".

Para "Nando", es mejor estar en este momento en la liguilla a pesar de la desventaja, que estar peleando por otras cosas "Creo que es lindo vivir esta situación, sería peor vivir un descenso, nosotros estamos peleando por una semifinal, por ganar un torneo contra un gran equipo y es algo lindo para un jugador".

Por otro lado, el charrúa agradeció el apoyo de los aficionados, quienes no los han dejado de alentar: "Eso es lo que más me gusta de este club, quizás no pasa en muchos lados que la gente apoye como nos está apoyando y después del golpe tan duro que recibimos es algo muy lindo para nosotros. Cuando llegamos de Monterrey la gente nos dio su apoyo, las familias que está día a día con nosotros, eso nos da un plus para jugar mañana".