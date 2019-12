Bibi Gaytán y María León, ante su reto más importante

A poco más de seis semanas de haberse estrenado el musical Chicago, Bibi Gaytán y María León hablan del desafío que representa para ellas protagonizar la puesta en escena en la que dan vida a "Velma Kelly", bailarina y cantante, y "Roxie Hart", joven sensual que sueña con fama y fortuna a costa de lo que sea; ambas son hermosas, pero también asesinas.

Las actrices mexicanas compartieron en entrevista los detalles del reto actoral y dancístico al que se enfrentan en cada función al subir al escenario.

"Parte del casting consistió en tomar un taller de Fosse, que es una técnica que requiere de una base de ballet y de jazz de muchos años para empezar a aprenderla, es una técnica que maneja la independencia absoluta de cada una de las partes del cuerpo, la tensión y la soltura, pero para el público tiene que verse como algo sin esfuerzo, algo muy tranquilo, muy relajado", explica María León.

"Se trata de esos movimientos que parecen fáciles, pero que sabemos que no lo son. Fosse solía decir: 'No hagan movimientos grandes, hagan movimientos importantes', entonces puede ser un dedo nada más, pero debe tener la energía correcta que el espectador aprecia como elegancia, independientemente de la coreografía que estés interpretando", añade Bibi.

Tanto para Gaytán como para León, este musical de gran formato es de los trabajos más importantes que han realizado en sus respectivas carreras, lo que les exigió un proceso más comprometido para entender a sus respectivos personajes.

"La obra está escrita maravillosamente, yo no había tenido oportunidad de hacer un personaje ni medianamente parecido y menos interpretar a una asesina con esos guiños de comedia que encontramos primero en los ensayos y que después se entienden mejor con cada función, pues solo con el paso del tiempo comprendes mejor el contexto en el que se desarrolla cada personaje y por ello su manera de pensar, esto facilita la interpretación", expresa Bibi acerca de la mecánica que empleó para adentrarse en "Velma", la cantante del cabaret Onix que encarna.

Por su parte, María apunta que recurrió a la investigación para realizar mejor su desempeño escénico. "La obra está basada en los relatos de Maurine Dallas Watkins, reportera que escribió esta obra con base en los asesinatos que ella cubrió en su labor como periodista. "Es una historia verdadera basada en la Roxy real que vivió una vida trágica, así entendí que la obra son los dos juicios de estas mujeres que mataron, una a su amante y la otra a su pareja; fueron a la cárcel, se convirtieron en celebridades y las dejaron ir libres por el poder de los medios". De cómo han recibido las críticas que la prensa y el público han vertido respecto a su trabajo y de las comparaciones que pudieran surgir en relación con el montaje que la misma empresa produjo hace 18 años, señalan que son bienvenidos todo tipo de comentarios.

"Creo que cualquier tipo de arte es completamente subjetivo y que todo mundo podemos dar nuestra opinión, así lo veo, pero lo más importante es que nos sintamos orgullosos del trabajo que estamos haciendo; yo me siento muy orgullosa de lo que he logrado y quiero dar una función mejor que la otra, afortunadamente han sido muchísimas más las críticas positivas de la gente. Además de críticos, me siento sumamente orgullosa de lo que hemos logrado como compañía" --asegura la esposa del también actor Eduardo Capetillo.