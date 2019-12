Lagunero triunfa como compositor

Mi error mi fantasía (Edith Márquez), Afortunadamente no eres tú (Paty Canty), Mírame (Jenni Rivera), Yo no sería yo (Flans), Millones de besos (Mijares) y Lo que tenías conmigo (María José), son canciones que han tenido un éxito tremendo y que tienen que ver con un lagunero.

Se trata de Bruno Danzza, cantautor lagunero que la está haciendo en grande a nivel nacional. El oriundo de Torreón comenzó trabajando en 1986 en televisión con Marco Flavio Cruz y Luis de Llano Macedo, pero desde siempre su fuerte ha sido la música, particularmente la composición.

Gracias a ese talento, grandes artistas lo buscan para que participe en sus producciones discográficas, los casos más recientes… María José y Manuel Mijares. Bruno ofreció una entrevista exclusiva a El Siglo de Torreón en la que platicó de sus inicios y sus proyectos actuales.

´Bruno, ¿Cómo estás?, ¿Qué hacías justo antes de responder estas preguntas?

Estaba terminando una sesión de composición en Cosmos Producciones con mi querido amigo y coautor Fernando Laura.

´¿Cómo te ha tratado este año?

Este año ha sido de mucho trabajo. Me ha ido muy bien, gracias a Dios. Tanto en el terreno de la composición, como en la parte editorial y como director creativo de Expo Compositores, que se llevó a cabo en octubre.

´¿Qué ha sido lo más destacable que hiciste en estos meses a nivel profesional?

Como compositor, superar mi marca de canciones grabadas del año pasado. Como editor de música en Cosmos Producciones, crecer el catálogo de canciones de nuestros autores. Logramos un éxito sin precedentes en la Expo Compositores 2019, de la cual soy director creativo.

´¿Cómo ha sido tu evolución desde que empezaste a cantar y componer temas como La gringa, hasta la actualidad?

Al principio componía canciones para mi proyecto de artista, como La gringa. Gracias a esto, otros intérpretes me pidieron temas. Con el tiempo aprendí a crear en base a los conceptos de otros cantantes. Fue en el disco debut de Edith Márquez que logré hacer canciones a la medida. Desde entonces trabajo mucho para poder colocar temas en diferentes proyectos, sin limitarme en estilos o géneros musicales.

´¿Esa gringa existió?

Sí, conocí a una texana siendo muy joven con la que la comunicación tuvo que ser a señas. La canción sin embargo, tiene elementos de humor que sumé a la historia años después.

´¿Cuáles canciones has dado recientemente que hayan funcionado bastante bien, podría ser Lo que tenías conmigo de María José o cuáles otras?

Al principio del año tuve un sencillo en Estados Unidos, Una noche no me basta en coautoría con José Luis Roma, que fue interpretado por Simón León y Shayla Dúrcal y en México María José tuvo como tema promocional Lo que tenías conmigo, canción que compuse junto a Carolina Ross y Juan Carlos Moguel. También hice el tema principal de la serie Cita a ciegas de Televisa, Así como soy, en coautoría con Fernando Laura y las chicas del dueto Amelia, entre otras cosas.

´¿Cómo es tu relación con María José o con Edith Márquez?

Con María José tengo una amistad añeja, aunque es la primera vez que graba una canción mía. Me emocionó mucho escuchar Lo que tenías conmigo en vivo. Estoy muy agradecido con ella y su equipo por esta oportunidad.

A Edith la conocí siendo yo asistente de dirección del programa Papá soltero. Me tocó vivir su casting y entrada a Timbiriche y posteriormente ser parte de su álbum debut como solista con las canciones Mi error, mi fantasía y Mírame. A la fecha me ha grabado 10 canciones. Hay una gran amistad de muchos años y sobre todo admiración y respeto.

El caso de Lupita D'alessio es una reciente historia de complicidad musical que ha ido acompañada del éxito. Me enorgullece trabajar con una artista con esta trayectoria, a quien además le tengo un gran cariño.

´¿Cuántas canciones has hecho a la fecha y cuál fue la primera?

Tengo más de 500 canciones grabadas por cantantes y grupos de diferentes géneros. La primera canción que compuse se llama Mariana. No ha sido grabada y estoy haciendo una versión acústica interpretada por mí.

´¿Cuáles son los sentimientos o emociones que más material te dan para componer?

No todas las canciones que compongo son vivencias mías. Recurro mucho a la imaginación y retrato historias que veo cotidianamente, que les pasan a otras personas y les pongo sentimientos míos. Me meto en la canción como un personaje en una película. Trato de no caer en lugares comunes al hacer la letra y de no repetirme en las melodías. Finalmente, consigo que las canciones tengan un sello personal aunque sean de diferente estilo musical.

´¿En qué momento dejaste Torreón?

En 1986. Yo estudiaba Ciencias de la Información en el ISCYTAC. Le dije al Lic. Ramón María Nava, quien era el rector, que suspendería momentáneamente mis estudios ya que tenía una oportunidad en cine y que regresaría al año siguiente.

"Él se preocupó por mí, pero me dio mi medio certificado. No volví a terminar mis estudios, pero he consolidado una carrera como compositor que no sería realidad si no hubiese decidido emigrar en ese momento".

´¿Cómo es tu vida en Ciudad de México?

La verdad, la paso muy bien. La Ciudad de México es un lugar increíble. Encuentras de todo. En términos de creatividad me da todos los días imágenes con las que logro escribir canciones originales. Soy un lagunero orgulloso y muy agradecido con esta enorme ciudad y sus habitantes. Vivo muy feliz.

En este tiempo que llevas fuera seguramente has llorado más de una ocasión, cuéntanos algo difícil que hayas tenido que enfrentar.

Una época de mi vida decidí ir a otra parte a vivir. Acababa de ser papá y buscaba un lugar más tranquilo para mi familia. Monté un restaurante y dejé la música para atender el negocio. Al final, el restaurante no despegó, perdí mi inversión y quedé en quiebra económica y sentimental. La inspiración se fue también. Me quedé sin un centavo y mi exmujer tuvo que regresar a Europa con mis dos hijas mayores. Fue muy duro para mí. Tuve que empezar de cero. Le debo a mi amigo y colega Javier Manríquez haber retomado el camino autoral. Me forzó a componer y componer hasta que volví a agarrar vuelo.

"En ese momento hice a "Santos Diablito" como personaje, y eso me reactivó en todos sentidos. Conocí en esta época a mi actual esposa, quien me cambió el chip y literalmente me salvó. El amor existe, en verdad existe.

´En cambio, hasta ahora, ¿Qué ha sido lo mejor que te ha dado tu carrera?

El aplauso del público, que la gente se aprenda mis canciones y las cante a todo pulmón. Que las haga suyas. He podido mantener económicamente a mi familia con mi trabajo creativo. Conseguir el premio Canción del año en los premios Billboard en 2008 con Mírame, en la versión de Jenni Rivera, fue algo que me cambió la vida positivamente.

´¿Hay algo que hayas hecho, de tu carrera, que te hayas arrepentido?

No me arrepiento de nada. Si volviera a nacer haría exactamente lo mismo. Gracias a mis equivocaciones y aciertos estoy aquí de pie.

´¿Qué preparación tienes?, ¿estudiaste algo más además de lo relacionado con los escenarios?

Como había comentado, estudié media carrera de Ciencias de la Información. Soy locutor categoría "A", estudié actuación dos años con Sergio Jiménez y Adriana Barraza en el taller de actuación de Televisa y he sido desde siempre un estudiante de la vida.

´¿Consideras que La Laguna es una región con bastante talento para la composición y la cantada?

Claro, hay mucho talento en La Laguna. Creo que los laguneros somos muy reconocidos por la actividad artística, ya sea musical, actoral, literaria, pictórica, fotográfica y muy recientemente cinematográfica. Admiro el empuje de mis paisanos, ya que además del talento con el que nacemos somos muy resistentes a las inclemencias del mundo artístico.

´¿Has apoyado a algún lagunero en su sueño por volverse cantante?

Siempre trato de apoyar, aunque cada quien tiene su manera de crecer y sobresalir. Reconozco los talentos musicales de algunos paisanos como Alex Serhan, Simón León, Pablo Montero, Benjamín Díaz, César Miranda y muchos más con los que partiendo de la amistad y la admiración por lo que hacen, intento poner mi granito de arena en su éxito profesional.

Yo fui muy apoyado por Miguel Luna, de quien aprendí mucho y a quien le debo el empujón como compositor de la onda grupera a mediados de los años 90 con grupos como Los Mier y Tropical Panamá.

´En este 2020, ¿hacia dónde quieres ir, profesionalmente hablando?

Espero seguir componiendo canciones que conecten con la gente y que tengan ese impacto que siempre trato de generar. Desde la dirección creativa de Expo Compositores, el camino a seguir es que sea un evento internacional, para compositores de todas las latitudes.

Personalmente, quiero amar mucho y ser amado de igual forma. Ser feliz. Soñar. Y aún si hay tormentas, seguir soñando.