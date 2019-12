Clausuran cerca de 100 anuncios que no cumplen con el reglamento municipal

Durante lo que va de este año, el Ayuntamiento de Torreón ha expedido alrededor de 100 clausuras temporales en anuncios y espectaculares que no cumplen con el reglamento municipal, así lo señaló Aldo Villarreal Murra, director de Urbanismo.

Destacó que algunos de dichos espacios presentaron inconsistencias en las medidas que se especifican en el comprobante de pago de derechos con respecto a las dimensiones que reporta en físico. Otros más fueron sancionados por estar colocados en la vía pública.

Villarreal precisó que en los primeros recorridos de verificación realizados por personal de esta dependencia, en la zona de la carretera Torreón-San Pedro, se generaron suspensiones en 40 anuncios.

"Dentro de la problemática en esta zona de la ciudad, los anuncios, además de no realizar sus pagos por operar la publicidad, algunas estructuras se encuentran en la vía pública. El resto no cumple con distancias, no tienen peritos responsables de obra ni cuentan con seguros de responsabilidad civil, lo que representa un riesgo para la ciudadanía", dijo.

De igual forma comentó que se clausuraron otros tantos espectaculares en la entrada a Torreón, en la calzada Colón, así como en el perímetro del Aeropuerto.

"También se dio clausura a otros más en diferentes zonas de la ciudad, como lo es la Colón y el área del aeropuerto", describió.

Sin precisar cifras, indicó que algunos de los dueños de estos espacios publicitarios ya acudieron a regularizar su situación.

Resaltó que se están revisando continuamente estos operativos con el fin de que se cumplan con todos los requisitos que marca el Municipio y las normas de seguridad.

Finalmente, enfatizó que en la ciudad se cuenta con un padrón de más de dos mil anuncios de diferentes categorías, desde espectaculares, puentes y bardas.