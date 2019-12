Diputada federal niega aumento en aguinaldo

La diputada federal por Durango, Martha Olivia García Vidaña, negó que los diputados se hayan aumentado el aguinaldo del próximo año en un 50 por ciento, lo que en días pasados puso en entredicho la política de austeridad que se pregona.

En tal sentido, hizo referencia a lo dicho por el Coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, quien negó que se haya autorizado dicho incremento en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020.

"Ya se dio una declaración, no hay un aumento. Probablemente nos aumente pero porque el año pasado nos pagan septiembre, octubre, noviembre y diciembre, proporcional. Ahora nos tocará yo creo que todo el año", manifestó.

Asimismo, consideró que el presupuesto que se aprobó es congruente a los requerimientos del país.

"Sí somos congruentes, no hay un aumento como tal (...) estamos trabajando para la gente. Este presupuesto es bueno para que todos los estados y municipios tuvieran lo necesario. Que no hay un presupuesto que nos vaya a alcanzar en todos los estados, no va a haber, entonces es donde nos toca a nosotros como estados y municipios trabajar más", mencionó.

Para este año se contempló una gratificación de fin de año de 140 mil 504 pesos para cada diputado, mientras que para 2020 será de 211 mil 579 pesos, es decir 71 mil 214 pesos más.

Sin embargo, se les reducirá esta misma cantidad por concepto de "otras prestaciones", por lo que negaron que se tratara de un aumento.

La remuneración total anual para este año es de un millón 145 mil 745 pesos para cada diputado, mientras que para el próximo año 2020 será de un millón 148 mil 447 pesos, una diferencia de dos mil 702 pesos más que, de acuerdo a lo dicho por Mario Delgado representa una reducción real de 3.2 por ciento, considerando la inflación.