Famosos y AMLO, o lo aman o lo odian

Molestos, desilusionados y algunos todavía con esperanzas de que un verdadero cambio llegue para México; así se sienten varios famosos que votaron por Andrés Manuel López Obrador, quien hoy cumple un año de su labor como presidente de México.

En los últimos meses, cantantes y actores se han expresado a favor o en contra del "Peje" en diversas entrevistas y en sus redes sociales. Regina Orozco, Claudia Lizaldi, Ari Telch, Reyli Barba y Damián Alcázar se mantienen fieles al tabasqueño y piden paciencia a la gente.

"Creo que queremos todo muy rápido como eyaculación precoz. Hay que tener paciencia y no quiere decir que esté de acuerdo con todo. Hay cosas fantásticas y sí sigo apoyando a AMLO, sobre todo a la cultura. El arte y la cultura poco a poco están llegando a muchas comunidades", dijo Regina en una pasada entrevista con El Siglo de Torreón.

Luego de su participación en el Tributo a Chavela Vargas que se realizó en la Plaza Mayor en octubre, Orozco también se mostró a favor de la decisión que tomó el presidente de liberar a Ovidio Guzmán, hijo del "Chapo".

Se tomó esa decisión porque considero que somos más importantes nosotros los mexicanos; si no estaban preparados para combatir eso, ¿para qué más muertes? Ya se pensará qué hacer. También apoyo a muchos políticos que no son de Morena, "soy una persona que cree en la gente que tiene conciencia y que tiene un centro y una objetividad para ver que los mexicanos necesitamos mucho, pero estamos en paz, no estamos como Barcelona o Chile".

También en una charla con este diario, el actor Ari Telch mencionó que le parecen bien las acciones que hasta ahora ha hecho López Obrador a quien reconoció como líder del país y pidió a los ciudadanos apoyarlo.

"Tiene seis años para reparar un país que está lastimado hace 80, entonces de pronto yo siento a la gente en las redes sociales demasiado exigente, demasiado insensata y poco informada, nos estamos polarizando porque de pronto la gente está perdiendo los privilegios que tuvo o que tuvieron sus familias durante 60 ó 70 años, deberíamos de pensar un poco en los problemas en general, como el hecho que la mitad de los niños en México no desayunan y ahora estamos empezamos a abatir esa desigualdad, tenemos que ponernos la camisa".

"López Obrador es nuestro líder en este momento y tenemos, de alguna u otra forma, que colaborar y apechugar con las cosas que no te parezcan, hay cosas que se tienen que mejorar, sí, los medicamentos, por ejemplo, que la gente se queja mucho del desabasto, pero también entendemos las razones, porque había particulares que estaban adueñándose de los medicamentos y los vendían 10 veces más caros", externó.

Para Damián Alcázar, protagonista de filmes como La dictadura perfecta y La ley de Herodes, Andrés Manuel va bien y consideró que ha he hecho lo que muchos mandatarios no se habían atrevido.

"Me parece que va perfecto porque están tocando el fondo que nunca había sido tocado, ayudando a los más desposeídos, que nunca, pero nunca, habían hecho. Está poniendo a caminar a la justicia, están siendo llevados a juicio muchísimos que antes eran intocables; el salario mínimo subió como jamás había subido.

"Se están haciendo muchas cosas, pero hay gente reticente que no quiere, pero son los que antes estaban, no es que la gente no quiera, intuimos que estamos en un momento mucho mejor, está iniciando, es un año apenas, y fueron 40 años de despojos, mentiras, desde que el neoliberalismo entró a mansalva", sostuvo.

El cantautor, Reyli Barba, ha pedido una oportunidad para el presidente López Obrador, luego de que éste haya sido criticado por algunas acciones.

"Siempre he sido 'Andresista', confío en don Andrés. Soy un hombre de fe y sé que los resultados positivos están por llegar, hay que tener paciencia. Fueron muchos años los que estuvimos bajo un régimen distinto, creo que López Obrador se merece nuestro respeto y en verdad que debemos darle tiempo", manifestó.

El actor Rodrigo Murray comentó que no está a favor ni en contra del morenista, pero sí se sostiene que cuando se comenten tonterías hay que señalarlas, " y a últimas fechas me parece que Andrés Manuel se ha equivocado mucho.

"Cuando empiezas a ver que los aplausos son menos y los abucheos son más altos, es momento de replantearse muchas cosas", señaló el histrión.

Por su parte; Susana Zabaleta, Giovanna Zacarías, Gael García Bernal y Roxana Chávez, definitivamente están decepcionados del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Para Roxana, López Obrador y sus funcionarios han cometido muchos errores como retirar apoyos importantes como el que había para las guarderías y el recorte de presupuesto a la cultura. "Eso de que quieren que los beneficiados los reciban directamente para evitar una triangulación sólo hará que los hijos irresponsables le ensarten a los niños a las pobres abuelas y ese dinero se mal use para ir a las cantinas.

"También retiraron el apoyo en cultura y recortaron presupuestos para fundaciones que hacemos la chamba del gobierno y a diferencia de ellos, no cobramos un centavo (en mi caso, la filantropía me ha costado todo lo que tengo, pero me hace feliz). Este presidente se ha rodeado de gente que no conoce el rubro de las secretarías que manejan y están haciendo el ridículo".

Susana Zabaleta, quien recién visitó Torreón, aseguró a través de redes sociales que se equivocó respecto al presidente Andrés Manuel López Obrador, pues anteriormente ella consideraba que ayudaría más a la cultura.

En su cuenta de Twitter, la monclovense escribió hace unos meses que reconocía su equivocación y que ofrecía una disculpa "por mi estúpida esperanza y por pensar en un México que todos queríamos".

"Lo sé, es decepcionante", agregó la intérprete, quien tras el triunfo del actual presidente de México expresó que "por fin" habría dinero para la cultura "después de no sé cuántos miles de sexenios".

Fue a inicios de noviembre cuando Gael García externó su molestia con el actual gobierno encabezado por López Obrador tras la agresión contra la familia LeBarón que dejó como saldo el homicidio de muchas personas.

"Dan ganas de clausurar el país a cada rato. Qué tristeza. Cada feminicidio, cada asesinato, cada injusticia en contra de niños y viejos. Terrible lo que sucedió ayer. Lo que sucede diario, carajo. Qué tristeza", se lee en un primer comentario.

El actor exhortó a AMLO y a su gobierno a asumir las responsabilidades de las problemáticas del país y a hacer lo posible para que no sigan ocurriendo, si no, cuestionó, "¿Para qué chingados votamos por ustedes?".

"Si no cambia el gobierno y @lopezobrador_ de narrativa para asumir sus responsabilidades ¿Para qué chingados votamos por ustedes? Más vale que asuman por completo su responsabilidad y hagan lo imposible para que esto no suceda más. Que se vuelva su mantra y su objetivo", escribió enfadado.