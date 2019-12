Morena, en contra de privatizaciones

La recién conformada coordinadora de Morena en Lerdo señaló que está en contra de las privatizaciones, por lo que exhortó al Gobierno municipal a que en próximos asuntos relevantes para Lerdo, primero se realicen consultas ciudadanas.

"Hemos recibido muchas peticiones en las diferentes sedes de Morena porque la gente se inconforma, no están muy seguros si la privatización del servicio de Limpieza sea lo más correcto o no, algunos dicen que sí y otros dicen que no y entonces no se puede tomar una decisión tan a la ligera. Morena por su propia filosofía está en contra de las privatizaciones pero también lo que el pueblo decida, una consulta al pueblo de Lerdo en ese sentido hubiera ayudado bastante para determinar el pulso", comentó Enrique Pacheco, coordinador del Grupo Morena Lerdo.

También señaló que una vez que entre en operaciones la empresa que ganó la licitación para prestar el servicio, sería necesario que se realizara una evaluación para evaluar el funcionamiento de la misma.

Como se recordará, a finales de octubre se privatizó el servicio de limpia, recolección, traslado y disposición de la basura en Lerdo por el periodo que abarca la administración municipal.

Aunque la coordinadora de Morena señaló que están en contra de las privatizaciones, la mayoría de los regidores de este partido político que tienen representación en el Cabildo, aprobaron la privatización del servicio de limpia. Únicamente voto en contra, la morenista Gloria Torres junto con la fracción del Partido Acción Nacional (PAN) mientras que el edil del PRI, José Guadalupe Padilla Saldívar se abstuvo.

La coordinadora agrupa a la Organización Social Magisterial del Consejo Coordinador Obrero Popular (Cocopo), Justicia para Lerdo, Grupo Centauro y representantes de colonias como la César G. Meraz y Villa de Las Flores. Comentaron que también se unieron ediles morenistas del Cabildo.