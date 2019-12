AMLO, cerca de la gente, lejos de la aceptación

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, llega a su primer año de trabajo en medio de fuertes señalamientos a causa de un controvertido presupuesto que contempla recortes en áreas al sector salud y al minero.

En los primeros 12 meses de trabajo de López Obrador, Coahuila no ha sido olvidado por el mandatario y ha realizado cinco visitas. Sin embargo, dos temas han marcado la relación entre el mandatario y la entidad: la cancelación del Metrobús y el presupuesto austero para 2020.

La primera visita de AMLO fue durante su primer mes como mandatario. El 28 de diciembre del 2018 recorrió Torreón para anunciar sus proyectos. En esta primera visita, el presidente dejó claro que el período de campaña había quedado atrás y aclaró que trabajaría en coordinación con el gobernador priista Miguel Ángel Riquelme Solís.

En su estancia, López Obrador indicó que se destinarían 400 millones para el Metrobús, obra de la que luego dio marcha atrás en el mes de junio durante una visita a Gómez Palacio, Durango. La decisión fue controvertida, pues se tomó a través de una votación a mano alzada en uno de sus mítines. El gobernador Miguel Riquelme lamentó esta determinación al no estar de acuerdo, pues aseguró que es una obra de desarrollo vial necesaria para la zona de La Laguna de Coahuila y Durango.

La segunda visita la realizó el 19 de febrero de este año en Saltillo. La sede fue el 69 Batallón de Infantería. Esta visita se da en medio de la controversia nacional por la implementación de la Guardia Nacional. Durante su discurso, el gobernador Miguel Ángel Riquelme abordó el tema y le dijo que tenía su respaldo sin condiciones.

La tercera visita fue en mayo. Durante tres días, del 3 al 5, recorrió la región Centro, Carbonífera y Norte. Visitó cuatro municipios y escuchó las principales necesidades de las personas. Además presentó los programas de Bienestar, Desarrollo Urbano y Frontera Norte.

Estas giras acapararon los reflectores nacionales al registrar abucheos contra Miguel Riquelme, por parte de los simpatizantes del Gobierno federal.

La cuarta visita de AMLO a Coahuila fue a Ramos Arizpe el pasado 11 de agosto y la realizó para supervisar el hospital Ixtlero.

Finalmente, el 27 de septiembre visitó Matamoros y San Buenaventura. Estuvo acompañado por Zoé Robledo, director general de Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). El objetivo fue recorrer los hospitales rurales.

Además del presidente Andrés Manuel López Obrador, sus secretarios también han mantenido un contacto directo con la entidad. Entre los temas de estas visitas destacan la implementación de un programa integral de derechos humanos y el rescate de cuerpos en Pasta de Conchos.

La titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ha visitado en múltiples ocasiones el estado. El 11 de mayo resaltó el trabajo en materia de derechos humanos por parte del estado. Luego de hablar con familiares de cuatro policías desaparecidos, pidió al gobernador Miguel Riquelme que Coahuila sea pionero en la implementación de un programa que reivindique la figura de los elementos de seguridad.

Sánchez Cordero también ha participado en los trabajos para la elaboración del Programa Estatal de Derechos Humanos 2019- 2023.

Otras de las visitas que causaron impacto en los coahuilenses fue la de Luisa María Alcalde Luján, secretaria del Trabajo y Previsión Social, quien respaldó el rescate de los mineros de Pasta de Conchos.

El pasado 22 de noviembre indicó que un grupo de expertos de Alemania, China, Australia y México determinaron la viabilidad del rescate. Una respuesta que durante más de una década habían esperado los familiares de estos mineros.

El primer año de trabajo del gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador se vio opacado ante el presupuesto para el 2020, el cual no es del agrado del gobernador y legisladores.

Riquelme ha indicado que es preocupante el panorama presupuestal, al ver la disminución de cientos de millones de pesos en el rubro carretero, minero y sector salud.

Por su parte, Blas Flores, secretario de Finanzas, indicó que la propuesta de presupuesto para el 2020 es de 49 mil millones de pesos. Lo calificó de atípico, ya que el presupuesto es parecido al del 2019, con un ligero incremento del 0.7 por ciento.

Este tema desató las críticas al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador por parte de legisladores de oposición locales y federales, al señalarse que dentro del presupuesto no resaltan obras que el estado requiere para su desarrollo.

No es suficiente un año: Vitela

La alcaldesa de Gómez Palacio, Marina Vitela Rodríguez, consideró que el primer año del presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido difícil porque implicó un cambio de régimen, por lo que ha traído aspectos positivos y negativos.

"Nosotros estamos satisfechos y contentos porque el objetivo principal para el presidente de la República es la integración de la familia. Regresamos al pasado porque, acordémonos que antes la familia era el centro de todo, cuando empieza a descuidarse esta parte de manera integral es cuando empezamos a tener problemas en la sociedad, porque de ahí se desprenden muchas cosas delicadas", comentó.

Consideró que no es suficiente un año de Gobierno y que en los próximos será más notoria la mejoría en el país. Indicó que el cambio en la forma de gobierno fue una exigencia de la sociedad y la clase política del país se debe adaptar ya que el modelo anterior se prestó a fugas y recurso que se fue a otros destinos ajenos al que le correspondía.

"Si hacemos un recuento en el país de ese recurso, que debió llegar a las familias mexicanas en diferentes formas, ya sea en infraestructura, en programas sociales, creo que hoy nuestra situación en México sería diferente. Hoy Andrés Manuel quiere cubrir en el país las necesidades básicas en adultos mayores, en discapacidad, en apoyo para el campo, en apoyo sobre todo que va alineado con el medio ambiente, en la reforestación, y al mismo tiempo, en el empleo temporal", declaró. Aplaudió que la principal meta del presidente sea que todos los alumnos tengan una beca para seguir estudiando y que la falta de recursos no sea un pretexto para que no tengan educación.

(POR FABIOLA PÉREZ-CANEDO)

Critica estrategia de seguridad

El Consejo Cívico de las Instituciones (CCI) Laguna dijo que durante el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador continúa el agobio de actos criminales y el aumento de homicidios dolosos. Estiman que el 2019 será el año más violento en México.

Marco Zamarripa, director del CCI Laguna, dijo que la gran estrategia de la Guardia Nacional, acompañada de las políticas sociales, quizá tenga un impacto a la baja de delitos patrimoniales, principalmente del fuero común, pero no así a las grandes organizaciones criminales. Comentó que dos terceras partes de los homicidios son por ejecuciones o relacionadas con el crimen organizado.

Mencionó que están viendo un proceso de centralización de decisiones, que al tener mayoría, incluso en los congresos estatales, puede no estimular una mayor discusión legislativa y no haya los contrapesos al interior del ejecutivo.

Comentó que la apuesta de este gobierno son los programas sociales, pero no vienen acompañados de reglas claras de operación. "Si bien dan soluciones, estas son inmediatas y no de fondo. Opinó que los organismos autónomos que están fuera del ejecutivo son castigados en su presupuesto o favorecen a titulares que no cumplen necesariamente el perfil. Consideró que el recorte presupuestal debe obedecer a criterios técnicos y no a criterios políticos.

En términos económicos, Zamarripa declaró que observan que hay incertidumbre provocada por el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) y la cancelación del aeropuerto de la Ciudad de México (NAIM). Los recortes presupuestarios y la poca inversión pública provocaron que el crecimiento económico de este año sea prácticamente nulo.

Manifestó que aunque se ve un peso firme, una baja inflación, e incrementos a los salarios, la generación de empleo ha sido baja en comparación a otros años. Citó que tan solo del período de diciembre de 2018 a septiembre de 2019 se generaron 488 mil 061 nuevos empleos, mientras que en el periodo pasado se generaron 774 mil 505.

(POR VIRGINIA HERNÁNDEZ)

Municipios han sido lastimados: Martínez

El alcalde de Lerdo, Homero Martínez Cabrera, dijo que los municipios han sido "lastimados" pues en este 2019 recibieron menos recursos por parte de la Federación. Además dijo que la desaparición de algunos programas e institutos afecta a diversos sectores de la sociedad.

Martínez recordó que este año solo recibieron recursos provenientes de participaciones, aportaciones y Ramo 33. Puntualizó que, en el caso de Ciudad Jardín, también se recibió el subsidio del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad Pública (Fortaseg) aunque con un decremento en comparación con 2018.

"Es todo lo que tenemos como Municipio. Hoy es diferente la manera de hacer política del presidente López Obrador pero nosotros tendremos que hacer la gestión, ese debe ser el primordial quehacer del presidente municipal, tenemos que adecuarnos a la nueva manera de hacer política e implementar los programas del propio Gobierno federal pero con el ánimo de poder aterrizar recursos extraordinarios en beneficio de la gente", mencionó.

El edil señaló que anteriormente Lerdo contaba con el Programa Prospera para contrarrestar la pobreza y que incluía apoyos de educación, salud y alimentación. "Y que el día de hoy desaparece ese programa y miles de familias de Lerdo hoy se vieron afectadas", comentó. El alcalde dijo que la desaparición de otros programas como Procampo y el Seguro Popular además del Instituto Nacional del Emprendedor trae consigo diversas afectaciones para distintos sectores de la población.

"Hoy desaparece el Seguro Popular y es una de las grandes aristas con las que tenemos que trabajar como Gobierno municipal….Porque a la gente no le podemos decir: 'no te puedes enfermar porque el señor López Obrador desaparece el programa'...Son de los grandes retos que tenemos nosotros que valorar como administración", concluyó. (POR ANGÉLICA SANDOVAL)

Ha habido avances: Aispuro

El gobernador del estado de Durango, José Rosas Aispuro, señaló que hay avances en el primer año de Andrés Manuel López Obrador, pero también retos muy importantes a vencer.

"En la parte social ha habido avances todavía. Nos preocupa la falta de crecimiento económico, que finalmente esto nos vaya a afectar con menos oportunidades de empleo. Qué bueno que en la parte social se está trabajando para disminuir esa desigualdad que existe en el país, pero ahora lo que tenemos que hacer es trabajar para que haya más inversión productiva", dijo.

El edil manifestó su preocupación por aspectos de inversión productiva.

"Yo espero que el anuncio que se hizo hace tres días donde los empresarios van a invertir más de 800 mil millones de pesos, permita que se reactive la economía, que aunado a la inversión pública podamos lograr que el crecimiento se incremente, porque si se estanca vamos a recibir menos recursos los estados, los municipios, y por ende, habrá menos oportunidades de empleo, por eso nosotros le apostamos a la inversión productiva en aras de que sigamos generando oportunidades de empleo para La Laguna y Durango", expuso.

El mandatario duranguense consideró que el Gobierno federal ha hecho un esfuerzo importante y que se van a superar retos, por lo que indicó que, sumando esfuerzos con los estados y municipios, el país podrá salir adelante. "Si queremos una federación fuerte, necesitamos entidades federativas fuertes, y para que tengamos estados fuertes necesitamos municipios fuertes. Todos vamos en el mismo barco", dijo.

Empresarios prevén un año difícil

A un año de administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, empresarios laguneros señalaron los errores, aciertos y los pendientes. Uno de los temas más sentidos es el de seguridad.

Luis Cuerda Serna, presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Torreón (Canacoto), dijo que dentro de los errores que generó daños económicos y sociales fueron en el tema de salud, como lo son en los tratamientos oncológicos y en las guarderías.

"Los temas que fueron claves son: los cierres de ProMéxico, de los fondos federales y del Consejo de Promoción Turística. Todo eso vino al dinamismo económico de la nación", dijo Cuerda Serna.

Comentó que si bien es cierto el presidente tomó acciones contra la corrupción, en donde vio cosas mal hechas, "más que cortar el árbol de las manzanas, debió cortar solo la manzana podrida y seguir con aquellos programas que dieron resultados".

Consideró que la falta de apoyo al sector empresarial, desde la micro hasta la mediana empresa, fue otro de sus errores en su primer año de gobierno.

El tema de seguridad es otro de los grandes errores, de acuerdo con el presidente de Canaco. "Si bien es cierto que Coahuila es la excepción en el tema de seguridad, en todo el territorio nacional hay focos rojos. Hoy lo vemos en Guanajuato, lo hemos visto en Tamaulipas, en distintas entidades la violencia tomó cauces distintos. No es un error grave la seguridad, pero es una de las cuestiones que ha dañado la economía", criticó.

Para Carlos Braña, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) Torreón, así como del Grupo Empresarial de La Laguna (GEL), los errores de este primer año son la seguridad. "Realmente está peor. Lo dicen los números que estamos peor que en años anteriores, hay más muertes, también está el cómo se manejó el caso de Culiacán, todo el evento desde la detención hasta el manejo de comunicación en la parte de seguridad y cómo decir qué sucedió. Hubo varias versiones, creo que hubo un error muy grave, de hecho afectó su popularidad".

Para Cuerda Serna, dentro de los aciertos de López Obrador en su primer año, es el combate a la corrupción que emprendió desde el inicio.

"Lo vemos como un acierto, pero si bien es cierto queda esta parte inconclusa. Le falta cerrar el círculo de poder, el sentar ante la justicia a quien realmente cometió, lo vemos en el de Carlos Romero Deschamps (exlíder del sindicato de Pemex) que se les escapó, que no hubo una aplicación de la ley y en otros casos que también lo han mencionado pero no han pagado las culpas que tienen", manifestó.

La otra parte dijo que fue la cuestión del recorte del gasto superfluo que venían teniendo administraciones anteriores, "sin que esto sea un acierto completamente porque fue drástico y hay falta de operatividad en algunas dependencias también".

Para Carlos Braña uno de los aciertos es el mensaje de austeridad del presidente, "Creo que el mayor acierto es su manejo del señor es en lo que es la parte de comunicación, de su imagen, al dominar la agenda nacional cada mañana. A final de cuentas él pone sobre la mesa de lo que se va hablar durante el día, de la cuestión política, de lo que él quiere hablar, nos guste o no".

De acuerdo con Cuerda, uno de los pendientes que tiene el presidente es el de retomar dinamismo económico con este nulo crecimiento del país. "Vemos un crecimiento del 0 por ciento, que no hay crecimiento, ese es un tema pendiente, importante y urgente… hay que levantar al país. Ya vimos que la estrategia que tenían ellos de entregar el recurso a más gente para buscar dinamizar la economía no está dando resultados ni en corto ni mediano plazos".

Asimismo, Carlos Braña dijo que uno de los pendientes principales es el que tiene que ver con el tema de desarrollo económico. "Tiene un pendiente muy fuerte en todo el país, tanto local como nacional. Tiene pendiente la parte de impulsar la economía y de poder atraer inversión, son las asignaturas fuertes, la generación de empleo también y es que tenemos los datos. La verdad vemos que mes con mes el desempleo va creciendo".

También dijo que está la transparencia y claridad en sus programas sociales, "está pendiente el conocer cómo se está manejando todo el programa social porque a final de cuentas lo vemos como un clientelismo, no hay programa que vaya a ayudar al país a salir adelante".

Ambos empresarios prevén un año difícil. "Será un año complejo", dijo Carlos Braña, quien sin embargo espera "que realmente empiece ahora sí el Gobierno a trabajar. Ya aprendió de un año de estar en el poder, ya sabe lo que implica la toma de decisiones, que empiece a trabajar en dar certidumbre a los inversionistas para que se dé. Y sobre todo que cambie la estrategia de seguridad porque no está dando resultados".

"Que Dios nos agarre confesados con la Reforma Fiscal para que nos vaya a ir bien el próximo año", declaró Luis Cuerda Serna.

(POR GUADALUPE MIRANDA)

Pide tomar en cuenta a Coahuila

Si bien considera un año incierto para poder calificar al presidente López Obrador, el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme aseguró que le gustaría que en los próximos años se tome en cuenta al estado con sus "prioridades reales".

"Cada entidad federativa tiene sus expectativas, sus prioridades". Por ello espera que en los próximos años puedan compartir una visión de lo que se quiere en esta entidad, "sobre todo de las inversiones que requiere".

Riquelme comentó que se necesitan "muchas cosas", pero se tienen cinco regiones en las que se debe equilibrar la inversión.

Como prioridad, refirió que se debe construir una red carretera y además "un potencial económico local que dentro de las cinco regiones permita ofertar lo que somos Coahuila en el mundo".

Señaló que no se puede distinguir a una región del estado de la otra. "La fortaleza es la entidad en todo su contexto", señaló. El gobernador puntualizó que "este primer año no ha habido alguna aportación extraordinaria para Coahuila que permita garantizar la producción y el desarrollo económico".

No obstante, manifestó que dos de los proyectos que vienen con inversión privada son buenos y aplaudibles "pero no solucionan el contexto o la proyección que requiere en este momento la entidad para seguir fortaleciendo su infraestructura y seguir promocionándose ante el mundo". (POR FERNANDO GONZÁLEZ)

Destaca apoyo a grupos vulnerables

El alcalde panista de Torreón, Jorge Zermeño Infante, indicó que uno de los puntos positivos de la gestión de Andrés Manuel López Obrador ha sido el apoyo social "sin precedentes" que se le ha dado a los grupos vulnerables, principalmente a los adultos mayores y los jóvenes.

También destacó su persistencia para llegar a diversos objetivos, lo que se ha visto reflejado desde sus intentos por llegar a Palacio Nacional y actualmente con las políticas públicas que impulsa.

"Obviamente él defiende su proyecto y es muy obstinado. Ha tenido un apoyo importante a los adultos mayores y es siempre positivo, pero tiene que haber un equilibrio en el presupuesto también".

Respecto a los aspectos negativos, dijo que se deben resolver diversas cuestiones de apoyo a los municipios principalmente, además de privilegiar la inversión y generación de empleo junto a una política de unidad nacional.

"Tiene que haber un llamado al Gobierno para que busque la unidad, no la descalificación, no la división entre buenos y malos, entre conservadores y liberales, no la versión 'oficialoide' de una historia que se quiere ver solamente bajo el esquema de quien ahora nos gobierna. La historia ahí está, la hacen los mexicanos. Aquí no hay héroes impolutos: aquí hay seres de carne y hueso que tuvieron virtudes y defectos…No podemos vivir del pasado, tenemos que ver hacia delante y todos somos mexicanos".

Sobre los pendientes que tiene en la Comarca Lagunera, el alcalde de Torreón dijo que deben llegar obras de infraestructura que favorezcan el desarrollo económico, no cancelar obras ya existentes como la del Metrobús en La Laguna de Durango. (POR ROBERTO ITURRIAGA)