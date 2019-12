José Elías Moreno reconoce labor de los médicos

Tras su reciente trabajo televisivo, José Elías Moreno reflexiona en torno al papel de los médicos en el país y reconoce la gran labor de muchos de ellos, así como las instituciones de salud.

El director de escena y actor, quien actualmente participa en la serie Médicos. Línea de vida, señaló que esta historia exalta la noble labor de quienes se dedican a cuidar la salud, además de que expone por todo lo que pueden pasar en su día a día.

Señaló que si bien esta historia producida por José Alberto Castro tiene como propósito entretener, también lleva implícito el mensaje sobre la gran labor que se hace para salvar vidas a diario.

"En México las instituciones funcionan como quiera que sea y eso hay que destacarlo", dijo el artista, quien señaló que también esta historia servirá para entender a quienes se dedican a esta profesión, que no es fácil.

En su opinión, la gente debe quitarse los estereotipos de lo que se ve en las series estadounidenses sobre hospitales o medicina, pues no tienen nada que ver con México, "hay cosas muy diferentes en cada país". José Elías recalcó que hay que aprender a valorar y no juzgar a todos los médicos de la misma manera, ya que hay muchos que dan todo por atender y preservar la salud de sus pacientes, aunque esto repercuta en su estado de ánimo. "En México hay calidez en la manera en que te atienden y en Estados Unidos no, así que debemos fomentar estos vínculos", destacó el artista, hijo del primer actor José Elías Moreno, quien hizo una sólida carrera en los inicios y la Época de Oro del cine nacional.

El actor añadió que en el sector Salud en México aún predomina el trato humano y eso también es lo que se trata de promover a través de estos personajes de la serie. "Tenemos que luchar para que siga predominando el lado humano", dijo el actor, quien actualmente preside la ANDI.