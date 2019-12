Mariana Seoane descarta maternidad

La cantante y actriz mexicana Mariana Seoane dijo que a sus 43 años no tiene contemplado convertirse en madre, no obstante que tiene sus óvulos congelados.

“Ahorita no lo haría porque estoy soltera y estoy muy bien, bastante dedicada a mi carrera. Estoy contenta con lo que estoy haciendo. Cuando veo los hijos de mis amigas, siento esa cosita, pero también pienso que todo eso lo manda Dios”, declaró a la prensa.

A unos meses de haber concluido su relación de tres años con Gibrán Jiménez, la llamada “Niña buena” consideró que hay muchas maneras de dar amor y no precisamente siendo madre.

“Me siento una mujer muy sensible y comprometida con la vida misma, de ser una buena persona, de dar amor de mil formas. Siempre tuve claro que no usaría esos óvulos si estaba sola o si no tenía el concepto completo. Hay muchos niños con problemas como para traer otro y por mí”.

Mencionó que por ahora sale mucho con sus amigos y amigas, y tiene más tiempo para hacer otras cosas. Además, recién grabó la canción Mi dulce de coco a dueto con Junior Klan.

Aunque se ha distinguido en el género cumbia a lo largo de su carrera, platicó que el reguetón no le desagrada y que le gustaría grabar con Maluma, pues lo considera un gran cantante.

Antes de Mi dulce de coco, Mariana Seoane promocionó La chismeadera, un tema compuesto por Juan Solo en colaboración con Jimmy Cruz y especialmente inspirado en ella.