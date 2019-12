Vanessa Bauche hará que el invierno sea cálido

La actriz, activista y filántropa Vanessa Bauche puso en marcha la campaña Invierno Cálido, en colaboración con algunas fundaciones y asociaciones civiles, la cual tiene como objetivo donar ropa abrigadora, realizar actividades en albergues y apoyar a animales en situación vulnerable.

“Lo que queremos es activar en toda la ciudadanía el espíritu navideño, de acompañar a toda la gente que está afuera de los hospitales, de escasos recursos, pasando fríos. Donar ropa cálida, alimento para perro.

"Hay dos alcaldías que se han sumado, Azcapotzalco y Tlalpan, y les agradecemos profundamente a todas las demás alcaldías que nos ayuden por favor a sumarse a esta campaña”, aseguró Bauche ante los medios de comunicación en un teatro del centro de la capital del país.

Quienes también se incorporaron a la campaña de donación fueron los artistas de Teatronautas, quienes a la par obsequiarán algunas funciones de la obra Acá en la Tierra, que aborda el tema de la protección de las infancias trans, a diferentes asociaciones que trabajen con niños de escasos recursos o en situación vulnerable.

“Son varias cosas, porque la campaña con la obra de teatro para favorecer a nuestros niños de escasos recursos, son funciones especiales a las 11 de la mañana, y la obra se suma hasta mediados de diciembre otorgando descuentos a cambio de donativos en la función de la 1”, subrayó.

Acá en la Tierra relata la historia de "Lolo" (Assira Abbate), una niña trans que ante la imposibilidad de expresar su género, y el "bullying" recibido en la escuela, se convence a sí misma de que es un extraterrestre y un día podrá encontrar su lugar en el Universo, siempre de la mano de su madre "Teresa" (Mahalat Sánchez), y su única amiga, "Dolores" (Vicky Araico).

De momento, el Teatro Milán, donde se presenta esta obra, no funciona como centro de acopio; sin embargo, la actriz hizo un llamado para que, si consideran que las alcaldías les quedan lejos, las personas hagan lo propio y ayuden a personas y animales de compañía en situación vulnerable.

“Sigan nuestras redes para que sepan dónde pueden acopiar, y si no pueden ir, no importa, traigan con ustedes bufandas, guantes, gorras, si ven perritos en situación de calle, darles frazaditas, casas de cartón, el chiste es activarse y no esperar a que alguien nos pida hacerlo. Tómense una foto con su donativo, súbanla a sus redes con las etiquetas #InviernoCálido, #DarAmorEsRecibirlo y #AcáEnLaTierra, y ya con eso, acá en la taquilla, van a obtener un dos por uno”, reiteró.

Otra forma en que se puede ayudar a todas estas personas es ofreciendo algún tipo de soporte moral como un abrazo, o escuchar a los familiares. “Muchos están afuera de oncología, con niñitos en una situación muy lamentable, y a veces lo único que se necesita es dar un abrazo, escuchar a la gente que necesita una palabra de aliento.

"Si eres cuentacuentos, cantas, si puedes llevar un poco de alegría a hospitales con niños en fase terminal, a asilos de ancianos, casas hogar donde hay niños esperando amor, hazlo”, finalizó.