Publicidad de Harry Styles podría revelar fecha de lanzamiento de Adore You

Los fanáticos de Harry Styles no pueden ocultar su emoción, luego de que en redes sociales circularan fotografías de posters del artista británico en diversas locaciones con la fecha de su nuevo sencillo Adore you.

A principios de noviembre el cantante de 25 años, anunció que su segundo disco Fine Lines, se publicará el 13 de diciembre en CD, doble vinilo y digital.

El material musical se compone de 12 canciones que incluyen Golden, Watermelon Sugar, Adore You, Lights Up, Cherry, Falling, To Be So Lonely, She, Sunflower, Vol.6, que muchos creen podría estar dedicada a Louis Tomlinson, Canyon Moon, Treat People With Kindness y Fine Line.

Styles ya ha liberado dos de sus sencillos, Lights Up y Watermelon Sugar, y todo parece indicar que liberará uno más el 6 de diciembre, Adore You, tras misteriosos anuncios publicitarios del cantante donde aparece retratado a modo de dibujo con traje negro y rodeado por peces y debajo, el nombre del tema junto con la fecha de lanzamiento.

Los rumores comenzaron luego de que una misteriosa isla llamada "Eroda", apareciera en algunos anuncios publicitarios, lo que generó que sus fans comenzaran a especular al descubrir que "Eroda" un lugar que no existe, significa "Adore", por lo que creen que se trata de un nuevo video musical y esto es solo una estrategia de promoción.