Razones por las que tu moto tira aceite

Actualmente la moto se ha vuelto uno de los medios de transporte más populares, esto se debe principalmente a puede ser más económica que un auto, además, con ella puedes llegar en menos tiempo a tu destino y evitar el tránsito de la ciudad.

Sin embargo, al igual que un auto, la moto necesita de ciertos cuidados para que su tiempo de vida se extienda lo más posible.

En ocasiones se pueden presentar problemas que muchas veces no sabes de donde provienen, uno de ellos es que percates que la moto está tirando líquido como el aceite. Si te está pasando esto y no sabes por qué, a continuación te contamos algunas de las razones por las que la moto tira aceite.

No está cerrado el tapón de depósito

Una de las razones por las que la moto tira aceite puede ser que el tapón de depósito no está cerrado o completamente cerrado. Al percatarte que la moto deja manchas de combustible lo primero que debes hacer es observar si el tapón se encuentra colocado correctamente.

Si no lo está, simplemente deberás asegurar el tapón y con esto evitarás que se siga desperdiciando aceite. La moto tiene más cantidad de aceite. El portal de seguros "Pont Grup" menciona que otra de las razones por las que la moto tira aceite es debido a que tiene una mayor cantidad de aceite del recomendado. El líquido puede salir por el tubo de escape provocando que deje rastros en el piso así como en la motocicleta.

Lo ideal es dejar que la moto saque todo el aceite de sobra; te recomendamos consultar el manual de instrucciones para asegurarte qué cantidad de líquido es la adecuada para tu moto. El filtro de aceite no funciona bien. Una de las partes más importantes de una motocicleta es el filtro de aceite y si no funciona debidamente es probable que la moto tire aceite. Si has notado un derrame de este líquido, entonces deberás checar que el filtro no este descompuesto o demasiado viejo.

De lo contrario, lleva la moto con un mecánico para que repare el filtro de aceite o reponga la pieza.

Revisa los aros del pistón

Si los aros del pistón se encuentran muy desgastados, es probable que sea otra de las razones por las que la moto tira aceite por el tubo de escape. Si los aros ya están muy desgastados pueden llegar a partirse así que lo conveniente es cambiarlos de inmediato.

El flotador del carburador está fallando

El flotador del carburador es una de las partes del carburador. Este se encarga de controlar los niveles de aceite y gasolina en la moto. Cuando el aceite y gasolina se encuentran a un cierto nivel, el flotador del carburador cierra la válvula para cortar el suministro de estos líquidos.

Pero al estar fallando es posible que el flotador no cierre la válvula y deje que la moto tire aceite.