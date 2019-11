Entregarán 150 mil juguetes a niños de La Laguna de Durango

Arranca caravana para entregar 150 mil juguetes a niños de los 12 municipios de La Laguna de Durango, se trata de casi 500 escuelas y 340 comunidades.

Elvira Barrantes de Aispuro, presidenta estatal del DIF, explicó que la meta es entregar un juguete y un bolo a cada niño en el estado, lo que se logró ya el año pasado, por lo que en esta ocasión se espera repetirlo. Además se entregarán cobijas, suplemento alimenticio, despensas y sillas de ruedas.

"Venimos con lo suficiente para cubrir a todos los niños", comentó, "vamos a dar a los adultos mayores alimento fortificado, venimos con las manos llenas".

En el estacionamiento del Museo Acertijo, en Gómez Palacio, se organizaron las rutas. De aquí partió la caravana por distintas calles de Gómez Palacio y Lerdo, para posteriormente salir a visitar cada municipio.

La presidenta del DIF dijo que se involucraron las dependencias del gobierno del estado, así como las alcaldías y los DIF municipales.

César de la Garza Adriano, subdirector del DIF estatal en La Laguna de Durango, señaló que participan además más de 15 universidades y asociaciones civiles.

"El gobernador y la señora Elvira no quieren que ningún niño se quede sin juguete, entonces vamos a recorrer las escuelas por las mañanas y, en las tardes, vamos a recorrer comunidades porque hay niños que no tienen posibilidad o no han cumplido la edad para ir a la escuela", comentó.

"El año pasado todavía el día de Navidad estábamos entregando, pero ahorita tenemos como meta el 19 de diciembre, que es el último día de clases", expuso el subdirector del DIF en la región.

Los funcionarios acudieron caracterizados de personajes navideños e infantiles, también hubo algunos superhéroes.