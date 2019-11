Protestan en escuela por presunto desfalco

Padres de familia de la escuela primaria "Aquiles Serdán" de Villa León Guzmán de Lerdo, cerraron ayer el plantel para protestar por un presunto desfalco de 55 mil pesos por parte de Rosario Vidaña, quien fuera tesorera de la Mesa Directiva del ciclo escolar pasado, 2018-2019.

"Los padres de familia quieren que les regresemos su dinero, pero pues no lo podemos regresar nosotros porque no lo gastamos, queremos una auditoría completa y que se nos diga en qué se está gastando nuestro dinero, no queremos que vuelva a pasar", señaló Claudia Enríquez, actual presidenta de la Mesa Directiva.

Además, indicó que la escuela se encuentra en pésimas condiciones, pues el cableado eléctrico está dañado y los sanitarios y el comedor para los niños y niñas se encuentran en mal estado.

"La escuela está en pésimas condiciones, tiene muchas carencias, también nos falta material deportivo", señaló. Dijo que en la escuela se tienen matriculados a alrededor de 300 niños y niñas.

Hasta el lugar, llegó Gabriel Castillo Domínguez, director de Servicios Educativos en la Subsecretaría de Educación en La Laguna, quien dijo que ya explicaron a los padres que esta es una situación interna que deben resolver bajo la normatividad vigente.

Mencionó que se hizo el compromiso de que se lleve a cabo una auditoría y que se brinde asesoría jurídica en caso de que se requiera interponer alguna denuncia sobre la petición del reintegro del recurso que mencionan los quejosos.

"Les aclaramos que en este tema, la Subsecretaría lo que ofrece es asesoría jurídica, ustedes tendrán que buscar el mecanismo para que esto no vuelva a ocurrir y entre ustedes buscar que la rendición de cuentas se esté dando frecuentemente", agregó.

Indicó que también estarán al pendiente de las funciones de la dirección del plantel, para que se pueda trabajar de manera armónica. De igual manera, comentó que se haría un análisis sobre las necesidades que tiene la primaria.

A la entrada de la escuela, se colocaron pancartas con leyendas de "Exigimos soluciones, no mentiras. Ya basta de tanto robo", "Peso por peso", "Queremos los 55 mil pesos ya" y "Cuentas claras", entre otras.

La manifestación se desarrolló a unos metros del domo donde minutos después el gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres, haría entrega de apoyos a productores del sector agropecuario del Estado para mitigar los efectos de la sequía.