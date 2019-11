Afectan lluvias a 200 casas en Tepehuanes

Tras las lluvias que se registraron en Tepehuanes durante este jueves y viernes, el saldo es de aproximadamente 200 viviendas con pérdida total tan sólo en la cabecera municipal, esto de acuerdo con un balance preliminar dado a conocer por el alcalde Éder Gutiérrez Díaz, quien aclaró que la cifra podría aumentar una vez que se realice una evaluación más detallada, en el transcurso de las próximas horas.

"Es un dato aproximado, porque no podemos accesar (sic) a ellas, están prácticamente en el cauce del río y hasta el momento no hemos podido valorar los daños, aunque sí las estamos considerando como pérdida total. No podemos entrar a varias partes por esta situación", añadió el Presidente Municipal".

Puntualizó que la recomendación de la Coordinación General de Protección Civil del Estado es en el sentido de que en las viviendas donde ya bajó el nivel del río que se desbordó se bajen los interruptores de energía eléctrica, aunque para ello se sugiere tomar todas las medidas de precaución pertinentes ya que se corre el riesgo de que aumente la corriente de dicho afluente, en virtud de que en la Sierra continuaba lloviendo, lo que genera que los escurrimientos de agua lleguen a la zona afectada.

Cuestionado sobre la cantidad de afectados por las precipitaciones, Gutiérrez Díaz comentó que la cifra podría oscilar entre 800 y mil personas, lo anterior tomando en cuenta que de las viviendas dañadas se desalojó a alrededor de 500 habitantes, además de sumar a quienes resultaron afectados por sus tierras y sus animales.

Añadió que en la localidad Sandías las lluvias estaban a punto de dañar las celdas solares que se utilizan para la operación de los pozos de agua potable, y un caso similar, señaló, se generó en la comunidad La Purísima.

Esta situación también propició que se habilitaran dos albergues en la cabecera municipal, uno ubicado en la Escuela Margarita Maza de Juárez y en el salón Conquistador, donde se ofreció refugio temporal a 274 personas, una vez que el Gobierno del Estado, a través de la Coordinación de Protección Civil, les proporcionó cobijas y despensas.

Por su parte, indicó, la población de la cabecera municipal también se ha solidarizado con quienes tuvieron que ser desalojados de sus viviendas para ser trasladados a los albergues, adonde les han llevado agua embotellada y alimentos enlatados, lo que ha implicado organizar la distribución de esos productos para que no se echen a perder si no se consumen antes de que caduquen.

Para concluir, el Alcalde resaltó que, por el momento, lo que más se requiere para ayudar a los damnificados es agua embotellada y alimentos no perecederos en el corto tiempo pero que sean en presentación de latas, además de cobijas. "La ayuda la vamos a solicitar, sobre todo del Gobierno del Estado y del Gobierno Federal, una vez que podamos evaluar los daños por la situación de las viviendas y de las pérdidas que han tenido las familias".