Ejido logra acuerdo con el Municipio

Vecinos del Ejido Primavera, llegaron a un acuerdo con las autoridades municipales, esto ante el cierre del acceso que pretendía realizarse hacía esta comunidad, por lo cual los habitantes del lugar se manifestaron.

Saira Hernández, vecina de dicho ejido, señaló que sobre la carretera Torreón- La Partida, en el área donde se localizan zonas habitacionales Villas La Ibero, Magisterio, Nogalar, el Ejido Primavera, entre otras, existen accesos para cada una de estas colonias.

Sin embargo, señaló, se pretendía cerrar la que corresponde al ejido Primavera, lo cual afectaría el paso a esta colonia, por lo que impidieron que se continuarán realizando los trabajos de la obra.

Indicó que ante ello, fue, este viernes, cuando se reunieron con autoridades municipales, con quienes llegaron al acuerdo de que se respetará el paso de entrada a este ejido, por lo cual los vecinos quedaron conformes, y a la espera de que se cumpla el pacto, de no ser así, subrayó, volverían a manifestarse.

Manifestó que la reunión se generó con Alain Rangel, titular del área de Ingeniería de Tránsito del municipio, con quien se llegó a conciliar el problema a favor de los vecinos.

"El funcionario dejó una orden a los encargados de la obra para que no se cerrará el paso, lo que nos hace sentirnos tranquilos, por que de haberse llegado a dar, tendríamos que rodear mucho para poder entrar a nuestras viviendas, y además solo aquí lo iban a venir a hacer lo que no nos pareció justo, pero ahora que ya dijeron que no lo harán esperemos que cumplan porque sino de nuevo nos manifestamos", concluyó.