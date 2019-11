Va Estado por multa y clausura a recicladora de Gómez Palacio

El Gobierno de Durango también aplicará una multa y procederá a la clausura de la recicladora Servicios Integrales Vapa, ubicada en el ejido Vilma Ale, de Gómez Palacio, donde se registró un incendio de grandes proporciones.

Raúl Villegas Morales, subsecretario de Medio Ambiente en La Laguna de Durango, dijo que se responsabiliza al propietario del incendio, independientemente de que haya sido provocado o no. La multa podría ser de los 125 mil a 280 mil pesos solamente por esta dependencia.

El funcionario estatal dijo que el terreno era utilizado para recibir desechos industriales de algunas empresas y durante un tiempo estuvo regulada por la dependencia a su cargo, además de que tuvo algunos permisos de Semarnat, pero ya fueron cancelados.

Señaló que no se registró una contingencia ambiental por el incendio, de acuerdo a los resultados del monitoreo que se llevan a cabo en las cuatro estaciones que se tienen localizadas en La Laguna de Durango, afectando principalmente al municipio de Lerdo.

"El incendio duró alrededor de 18 horas, hoy (ayer) todavía se realizan movimientos y hay fumarolas, hubo un rango permisible, de las cuatro cabinas de monitoreo solamente registraron las dos de Lerdo, es decir, los vientos que prevalecían iban a Lerdo, no fue afectado Gómez Palacio", expuso.

Consideró que la sanción podría extenderse, incluso a quienes recibían el servicio de esta empresa, al no verificar que estuviera certificada ni contara con los permisos correspondientes.

Dijo que no fue necesario dar aviso a la ciudadanía de no salir o medidas similares porque no se alcanzó la contingencia ambiental, pero indicó que sí habrá sanciones para la empresa y se limitarán los permisos.

Villegas Morales dijo que todas las empresas deben tener una adecuada disposición de sus residuos, pero la recicladora se comprometía a tratar los desechos de otras y, en realidad, no lo hacía, por lo que en las Inspecciones se encontró material fecal, sangre, larvas, entre otros residuos.

Ayer se informó en El Siglo de Torreón que la recicladora será clausurada por el Ayuntamiento de Gómez Palacio, pues no cuenta con licencia de funcionamiento o cambio de uso de suelo, además de que ha ido acumulando irregularidades en cada revisión por parte de las distintas dependencias municipales.

En el caso de Ecología, se realizó una segunda inspección en el lugar y se determinó la aplicación de una segunda multa, que pudiera alcanzar los 850 mil pesos. La primera multa de esta dependencia fue por 84 mil pesos porque se detectaron condiciones de riesgo inminente de desequilibrio ecológico, con repercusiones peligrosas para el ecosistema y la salud pública.

Hiram López Manzur, director de Medio Ambiente en el Municipio de Gómez Palacio, señaló que el Reglamento menciona en su artículo 188, capítulo IV de sanciones, donde habla de las emisiones contaminantes de la atmósfera, de ahí la segunda sanción.

El reglamento marca una multa de 30 a 10 mil UMA (Unidad de Medida Actualizable), es decir, hasta 850 mil pesos.

En el caso de la Dirección de Obras Públicas, se identificó que no se cuenta con un cambio de uso de suelo para esta fábrica, además de que no tiene licencia de funcionamiento.

La Dirección de Protección Civil Municipal también levantó un dictamen, por lo que se prevé que se genere una reunión interinstitucional entre los directores del Ayuntamiento de Gómez Palacio, que derivaría en la clausura de la recicladora.