Sherlyn sí conoce a supuesto brujo

Las que siguen dando de qué hablar por supuestamente recurrir a la brujería para mantener a su lado a sus galanes, son Geraldine Bazán y Sherlyn, pero esta última ya rompió el silencio de lo sucedió y dio su versión de los hechos. Luego de que el "brujo" que se hace llamar Jorge Clarividente asegurara a una revista de espectáculos que las actrices le pidieron hechizos para sus exparejas, Sherlyn dio a conocer que sí se ha mensajeado con él.

En entrevista para Suelta la sopa, la actriz afirmó que los mensajes que mostró ante las cámaras el supuesto clarividente son falsos. Y es que Jorge, quien se ha hecho notorio tras las declaraciones sobre Geraldine y Sherlyn, mostró supuestos mensajes de WhatsApp con Sherlyn, donde hablan de un hechizo de "endulzamiento" que presuntamente iba dirigido hacia José Luis, de Río Roma.

Por ello, la actriz decidió hablar y contó cómo conoció al brujo. Todo habría comenzado por redes sociales, donde el hombre la buscó, y no pasó de ahí porque, según ella, nunca lo conoció en persona. Pues, destacó, siempre ha sido muy católica y no se prestaría para hechizos ni brujerías.

"Comenzó a mandarme mensajes directos por Twitter y un día me dijo que tenía algo muy importante que decirme. El error, de mi parte, fue decirle: 'Ok, escríbeme por WhatsApp'. Me mandaba oraciones, mensajes del ángel no sé cuál, puras cosas bonitas. Se hizo una relación de confianza a distancia. Esta persona y yo jamás en la vida, nunca, nos hemos visto en persona", aseguró Sherlyn.

Sobre Geraldine Bazán, quien según Jorge Clarividente quiso que Irina Baeva quedara deforme, Sherlyn aseguró que ya hablaron del tema y solo les causó gracia.