No renovarán licencia a Chemours

El Ayuntamiento de Gómez Palacio no renovará la licencia de funcionamiento ni el permiso de medio ambiente a la empresa Chemours, al considerar que hay algunas anomalías en el tema.

El regidor de Morena, Maximiliano Olvera, explicó que esta semana un enviado de la Subsecretaría de Derechos Humanos a nivel nacional visitó las instalaciones de la planta de cianuro de sodio en Gómez Palacio, por lo que le acompañaron en la inspección que realizó en las comunidades de El Siete y El Volado.

"Se inspeccionó la continuidad de los trabajos en la planta de Chemours, vino un enviado de la Secretaría de Gobernación de la ciudad de México, en específico del subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas", dijo.

Recientemente, los habitantes de los ejidos cercanos pidieron al Cabildo de Gómez Palacio revocar el permiso de uso de suelo para la construcción de la planta de cianuro de sodio Chemours, al considerar que hubo irregularidades en su manifiesto de impacto ambiental.

"Nosotros como regidores no vamos a autorizar la licencia de funcionamiento ni el permiso de uso de suelo porque hay muchas anomalías, una de ellas es que la planta no cumple con algunos requisitos, como que no haya población en ocho kilómetros a la redonda, cuando de la cerca al ejido El Siete son 100 metros nada más", expuso Maxmiliano Olvera Coreño.

El regidor de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) explicó que la anterior administración municipal entregó todos los permisos a la planta, sin embargo, indicó que en el gobierno actual no se renovarán y, los mismos, ya están vencidos.

"Vamos a evitar que se renueven esas licencias, los regidores estamos en contra de todo eso, si el presidente de la República decide tomar cartas en el asunto y hace una consulta, entonces será la ciudadanía quien decida si va o no va la planta", comentó, "nosotros estamos de parte de la ciudadanía, lo que la mayoría decida es lo que se va a hacer".

La planta también fue visitada por personal del Tribunal de Torreón que lleva el recurso legal.