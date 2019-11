Solicitarán 'periodo de gracia' para productores

El gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres, dijo que este año la sequía ha afectado seriamente al Estado y que para enfrentar los efectos negativos, se gestionará ante la Financiera Nacional "un periodo de gracia" para que no se le cobre intereses por un tiempo determinado a los productores que obtuvieron algún crédito para sembrar.

Además, señaló que se tratará de pactar una especie de renegociación para que si este año los productores no pudieron pagar, no caigan en cartera vencida y que ello permita que si requieren un crédito más adelante, puedan tener acceso nuevamente.

El mandatario estatal dijo que este fue uno de los compromisos del secretario de Agricultura y Desarrollo Rural a nivel federal, Víctor Manuel Villalobos Arámbula.

Aispuro Torres recordó que este año, los productores que solicitaron créditos para sembrar no tuvieron las cosechas que esperaban porque no llegaron las lluvias a tiempo en el ciclo de cultivo primavera-verano.

"Yo le decía al secretario de Agricultura del Gobierno federal que la sequía hoy, nos ha lastimado, nos ha afectado seriamente, es uno de los años más críticos que se están viviendo en Durango, los efectos de esto todavía no los hemos sentido como lamentablemente se percibirán en los próximos meses", mencionó.

El gobernador del Estado, mencionó que al no verse beneficiados con la cosecha, los productores no van a tener para pagar el crédito que solicitaron, además de que no tendrán recurso para cumplir con otros compromisos financieros.

"Y eso nos va a empezar a generar una situación de crisis, y no solo será para cubrir esos compromisos, sino además, la gente en muchos casos, no tendrá literalmente ni siquiera para darle de comer a su familia", expresó.

Ayer, Aispuro Torres estuvo en Villa Nazareno del municipio de Lerdo para encabezar la entrega de apoyos a productores del sector agropecuario del estado para mitigar los efectos de la sequía.

La inversión es de alrededor de 61 millones de pesos y los productores de Lerdo y Gómez Palacio recibieron 57 millones 394 mil pesos para infraestructura, maquinaria y equipos para 25 proyectos, beneficiando a 824 personas.

Además, se entregaron 3 millones 539 mil pesos como pago en cheques de Seguro Catastrófico 2018 a 667 beneficiarios, con el propósito de mitigar los efectos de las sequías.

De igual manera, se entregaron 35 millones de pesos para infraestructura hidroagrícola.

La entrega estuvo encabezada por el gobernador de Durango y el secretario de Agricultura del estado, Joel Corral Alcántar, además del alcalde de Lerdo, Homero Martínez y un representante de la ciudad de Gómez Palacio.