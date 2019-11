Con la delincuencia, el riesgo es diario: Riquelme

Para el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, el balance de su segundo año de gobierno es positivo. Reconoce que ha tenido que enfrentar temas tan complejos como diversos, financieros, de salud, en materia de seguridad, retos difíciles para la entidad, entre otros factores por su ubicación geográfica, por la extensión territorial del estado, pero que hoy le permiten mostrar indicadores positivos.

Riquelme sostiene que el tema de seguridad ha sido toral. En la región Noreste varios Estados no han podido garantizar la disminución de indicadores que hoy están a la baja en la entidad. Asegura que la participación de la sociedad ha sido uno de los elementos clave para que Coahuila se conserve como uno de los estados más seguros del país, según las propias estadísticas del Inegi y otros estudios e investigadores.

Previo a su Segundo Informe de Gobierno el gobernador de Coahuila dice que además no le preocupa solo la inversión estatal en materia de seguridad, sino que han llevado inversión a los municipios. Y su objetivo es que todos puedan tener las herramientas necesarias para poder participar en el combate a la delincuencia.

No. Es un riesgo diario que vive nuestra entidad. Es una actividad cotidiana que tiene nuestra Policía, el poder investigar con las herramientas y tecnología necesaria para identificar cuando esos grupos quieren ingresar a Coahuila. Primero lo hacen intentando lavar dinero. Los grupos criminales se acostumbran a actuar en una entidad y dormir en otra; Coahuila aprendió hace unos años que ni eso debemos dejar. Ellos pagan y financian para vigilar los movimientos de policías y empresarios, y ese riesgo no se nos olvida, diario combatimos a la delincuencia.

La experiencia ha sido buena. No teníamos comunicación con muchos Estados, únicamente con Durango. Hoy tengo comunicación directa con los gobernadores de Tamaulipas y de Nuevo León, así como los fiscales y secretarios de Gobierno y Seguridad Pública. Podemos tratar cualquier tema de seguridad en las fronteras de manera inmediata.

Estamos invirtiendo Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila en un sistema de radio de comunicación para tener antenas en la parte serrana, lugares donde son puras brechas. Eso sí, en distintas partes del estado nos encontramos diariamente con el financiamiento del crimen organizado para que a la llegada de elementos de ellos mismos puedan operar aquí. Se combate diariamente y no hemos permitido que crezcan y lleguen de manera impune a la entidad.

Son básicamente enfrentamientos de integrantes de la delincuencia con la Policía, ha habido abatidos del crimen. Ellos saben perfectamente a lo que se enfrentan en Coahuila cuando tratan de compenetrar en nuestra sociedad. Coahuila aprendió hace unos años que no podemos permitir ni que los delincuentes usen nuestro estado para dormir o habitar, mucho menos para operar o lavar dinero.

Todo proyecto en materia de seguridad suma, cuando tú estás consciente de que la coordinación es la que te fortalece dentro de una parte institucional. Es importante tener confianza, actuar diariamente y enfrentar los retos que persiguen a una entidad como la nuestra. Todos los días tenemos sucesos de inseguridad, pero los afrontamos.

Te quiero dar un dato: dentro de algunas estadísticas, cuando se analizan las de seguridad propiamente, luego le dan otro tinte, dicen: "Coahuila es número uno en narcomenudeo".

Es número uno porque yo decidí judicializar cada uno de los eventos de narcomenudeo que tenemos, es decir, las denuncias están puestas, cada uno de los procesados son judicializados y eso nos permite dar un seguimiento estricto de quién compra la droga, de dónde viene, hacia dónde iba y quiénes están detrás.

No tenemos por qué esconder los datos de narcomenudeo que tenemos. Es una política exitosa. No es solo atrapar al narcomenudista, es ofrecer oportunidad de trabajo a los jóvenes, es sacarlos de ahí, es construir obras como La Jabonera, el campo de beisbol de La Compresora. Hemos enfrentado este reto con mucha valentía entre Gobierno, ciudadanos y empresarios.

Es responsabilidad del Estado mexicano poder enfrentar ese tipo de circunstancias que no son atribuibles a un Gobierno, pero que sí se derivan de las políticas públicas que puedas proyectar a la vida interior de las familias. Diálogo, comunicación, enfrentando con el desarrollo necesario que debe tener una sociedad como la nuestra.

Vamos a lanzar una aplicación que va a dos vertientes: una en evitar los feminicidios y otra en evitar los suicidios. Buscamos poder actuar de manera preventiva. Hay unidades en la Fiscalía que nos permiten actuar de manera rápida. Sumado a ello tenemos pláticas, una política pública para poder disminuir los suicidios, todavía estamos en números rojos. Son distintas causas, psicológicas, de violencia intrafamiliar, por eso tenemos que atender el tema con una estrategia integral.

Llevamos un gran avance dentro de la capacitación de los funcionarios para que los casos sean tratados de manera inmediata y castigados como tales, como feminicidios. Buscamos evitar que a cualquier persona se le haga fácil violentar a las mujeres y quitarles la vida. Siempre que la autoridad conoce de la muerte de una mujer, la debe atender como feminicidio.

Coahuila es una de las entidades con más centros de mujeres. Pronto daremos apertura al Centro de Justicia y Empoderamiento para la Mujer de Piedras Negras. Cualquier mujer que va al Centro pone la denuncia y se genera una alerta, aunque empiece con violencia verbal, anteriormente era una especie de falta, ahorita es una alerta. Hemos endurecido las alertas, las condenas y las políticas preventivas.

Ahora tenemos una política de cero tolerancia cuando la violencia la genera el integrante de una corporación de seguridad, llámese policía, ejército, a cualquier tipo de autoridad que tenga que vigilar y proteger los derechos de las personas, tenemos hacia los garantes de la seguridad cero tolerancia por violencia de género.

Sí. Me reuní con mi equipo financiero y estamos construyendo una Ley de Ingresos Responsables. A la par estamos construyendo un Presupuesto de Egresos Responsables; tiene que ver con aumentar la obra pública, más recurso a infraestructura.

La inversión que proyecta Coahuila es equilibrada: incentivos para inversiones, infraestructura. China tiene la mira bien puesta en nuestra entidad. Ahorramos 420 millones este año gracias a reestructurar la deuda a tiempo y captamos mil 100 millones más que el año anterior. Coahuila está preparado para enfrentar el 2020.

Coahuila, en esa perspectiva, espera que la proyección del Gobierno federal sea real, porque nos dicen dentro del documento que vamos a recibir un aumento en participaciones siempre y cuando tengas el número de ingresos que jamás ha captado Coahuila y siempre y cuando no tengas una caída en la recaudación federal. Lamentablemente no se ve una compensación en la caída que tienen en los estados fronterizos por la recaudación de IVA e ISR como Piedras Negras y Acuña.

Resalto un dato: en mi administración, en el ejercicio 2018-2019, hemos dado puntualmente las participaciones que le tocan a cada municipio, puntualmente. Organismos de la sociedad civil han recibido las participaciones que requieren incluso en situaciones adversas con menor flujo.

Tenemos al menos un hospital que garantiza la salud en cada una de las regiones. Tenemos tres megacuarteles y siete bases militares. Vamos a comenzar la construcción de un nuevo regimiento en Acuña. Le hemos invertido a la relación con la Federación.

El Gobierno federal ha estado implementando políticas públicas distintas a las que Coahuila sigue en materia de desarrollo económico, es decir, no están privilegiando a China, por ejemplo, y respetan que nosotros estemos en China y en Canadá. El Estado es autónomo, pero se vuelve complejo, también, no recibir los incentivos fiscales que se requieren de la Federación.

La relación con el presidente López Obrador es muy buena. Lo que te puedo decir es que hay muchos proyectos y como gobernador no estoy de acuerdo en que no se contextualice a nuestra entidad con las prioridades de las cinco regiones, porque te descompensa el avance que tienes en este momento, pero agradezco las inversiones.

Se agradece que sean acá en la región, tanto el hospital como la ampliación del aeropuerto, aunque creo que la entidad requiere en este momento que el aeropuerto no solo sea un aeropuerto internacional de pasajeros con buen servicio, sino que se requiere un buen aeropuerto de carga, que corresponda a las necesidades comerciales e industriales de la región.

Además, a diferencia de Saltillo, donde no se tiene un aeropuerto con gran colectividad, sí se tiene un aeropuerto de carga muy importante, entonces creo que se deben estudiar muy bien las necesidades de cada región al momento de planear una obra.

No te puedo mentir, ni a los lectores, a mí me gustaría tener un Congreso que garantizara las acciones que emprende mi Gobierno, que siga generando estabilidad y que no interrumpan el dinamismo que hoy tiene nuestra entidad en los distintos rubros: desarrollo económico, rama de construcción y vivienda. Todo lo que de alguna forma hoy te genera Estado de derecho y que provoca que Coahuila tenga la facilidad de poder promover que vengan a invertir, por ejemplo, aquí en La Laguna.

Hay proceso electoral y seré respetuoso, a mí no me queda más que mostrar que alguien que emanó del Partido Revolucionario Institucional está haciendo un buen gobierno, y que se pueda traducir esto en un beneficio para el partido que a mí me ayudó a ganar y a cuyas filas pertenezco desde muy joven, desde los 19 años.

Hay distintas circunstancias y hay distintas personas y los partidos no son los culpables. Los militantes somos los que podemos construir un buen gobierno, con políticas públicas de las cuales las personas que te votaron y los que no votaron se puedan convencer de que existe la posibilidad de tener un buen gobierno.

El Estado hoy garantiza los derechos de una sociedad que necesita, las familias tienen opciones de desarrollo acá en el estado que los vio nacer, pertenezco a un partido, pero gobierno para todos, y creo que también lo hace el Congreso, el poder judicial. Además estoy obligado a demostrar que un priista sí puede gobernar y hacerlo bien.

Desde hace mucho tiempo es una elección diferente, desde la mía, en Coahuila, en el caso de los fenómenos democráticos que hoy a nivel mundial y nacional se han dado, cosas inesperadas de quien va a ganar un proceso, hoy en día no es garantía un logotipo, o una carrera en el ámbito público o político, y mucho tiene que ver la persona dentro de un ámbito electoral, y cambian las circunstancias de que está viendo el electorado.

Anteriormente se decía que un proceso electoral se dividía en dos percepciones de la comunidad, cambio o continuidad, y hoy puede haber un buen gobierno y la gente pide cambio, y puede haber un gobierno no estable con los números no favorables y puede tener continuidad. Yo debo garantizar que mi Gobierno no se meta en el proceso electoral, pero sí quiero que mi partido no cargue con un mal gobernante.

Quiero que se muestre que Coahuila tiene un gobierno estable, a pesar del panorama de que no es nada favorable a nivel nacional y menos a nivel regional, por cada peso que Coahuila paga a la Federación le regresan 30 centavos.

Me tratan bien, yo me siento muy bien en mi tierra, acá es mi origen, pero puedo decirte que, por ejemplo, en la región Sureste u otra, la gente me dice: '¿cómo está, gobernador? ¿Necesita tal cosa, gobernador?'. Y acá llego a La Laguna y todos me dicen 'Riquelme', es decir, me tienen una confianza que la siento, además no busco protocolizar en nada, sigo siendo el mismo que fue presidente municipal.

Dentro de cada Informe de Gobierno procuramos ver a través de métodos confiables de opinión pública, como estamos en cada región y tengo una gran aceptación en la región Sureste, he tenido una buena correlación y eso ha logrado que la gente ya no vea si el gobernador o los funcionarios son de Saltillo, el Centro o La Laguna.

Un estado productivo

El gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, sostuvo en cifras que durante estos dos años de gestión en su gobierno:

*Se han logrado tres mil 900 millones de dólares de inversión extranjera directa, Coahuila se conserva como número per cápita en inversión extranjera directa.

*Han creado las condiciones para que se produzcan mil 75 vehículos diarios en General Motors, y más de un millón de motores al año.

*La empresa Peñoles amplió su expansión 984 toneladas diarias de zinc, 350 mil toneladas al año.

*Se producen 25 millones de cervezas al día en Constellation Brands en la ciudad de Piedras Negras.