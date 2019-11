Esperan que Federación recapacite en recursos

"Esperamos que el gobierno federal recapacite y que al menos algunos de los programas que anuncian los podamos bajar para el año que entra", dijo el coordinador en la Laguna de la Secretaría de Desarrollo Rural, Teodoro Arguijo Hernández.

Entrevistado en el municipio de Matamoros, el funcionario especificó que Coahuila, como otros estados del norte del país, no fue contemplado en varios, programas, algunos de suma importancia, como el de Concurrencia, el Seguro Catastrófico, de Combate a las Plagas o Crédito Ganadero.

"En el veinte (año 2020) se va a poner muy crítico, por el recorte, en el Programa de Concurrencia no traemos un peso y este año en concurrencia estamos bajando 20 millones de pesos, en apoyo productores de la Laguna y de manera general se ejercieron alrededor de 70 millones de pesos en todo el Estado. No hay Seguro Catastrófico y este año apoyamos a los caprinocultores, con suplemento alimenticio, tampoco hay Crédito Ganadero, al Sembrando Vida, Coahuila no entra", recalcó

Arguijo Hernández agregó que será el gobierno del Estado quien probablemente tendrá que ver la forma de cubrir algunos de los apoyos para los productores.

"El señor gobernador y el secretario deben estar platicando, yo no tengo mucha información".

El entrevistado detalló que incluso estaban esperando la aprobación del presupuesto para buscar alternativas para los productores de temporal de los municipios de Matamoros y Viesca, puesto que este año les fue mal, debido a que llovió muy poco y no hubo escurrimientos en el Río Aguanaval y también se captó muy poca agua en las represas que se encuentran en los ejidos San José del Aguaje y Presa de Yenti y los pobladores utilizan el líquido para los animales (abrevaderos).

Explicó que son alrededor de 400 hectáreas las que se cultivan en al menos 6 ejidos que se encuentran en ambos municipios, que en suma establecen alrededor de 400 hectáreas principalmente de melón, pero repitió que tuvieron una mala cosecha.

"Nosotros ya platicamos el tema con el secretario (José Luis Flores) y en enero tenemos que hacer algo, pues el secretario también estaba esperando que se definiera el presupuesto federal, pero según vemos, el 2020 está más crítico, seguramente que el 2019".

A finales de octubre, en entrevista, el secretario de Desarrollo Rural en Coahuila, José Luis Flores, dijo que en el 2019 la federación asignó 62 mil millones de pesos para el campo y hace unos días el gobernador del Estado Miguel Riquelme, mencionó que en el 2020 recibirían 90 millones de pesos menos.